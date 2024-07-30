Два работника аэропорта в Нижнекамске пострадали во время разрушительного смерча
Как минимум двое работников аэропорта в Нижнекамске пострадали в результате смерча, который перевернул и разбросал несколько самолётов и сорвал крыши со зданий. По данным SHOT, пострадавшие — водитель и сотрудница инженерно-технического отдела, они получили ушибы. Им не потребовалась госпитализация.
Смерч в аэропорту Нижнекамска. Видео © SHOT
Кроме того, повреждены четыре учебных самолёта и ангар с аэропортовой техникой.
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