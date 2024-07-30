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30 июля, 14:36

Мощный смерч разбросал самолёты по аэропорту Нижнекамска

В Международном аэропорту Нижнекамска мощный смерч перевернул и разбросал несколько самолётов и сорвал крыши со зданий. Об этом сообщает SHOT.

Смерч в аэропорту Нижнекамска. Видео © SHOT

Пострадали четыре учебно-тренировочных самолёта Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Порывы ветра переворачивали их, как детские игрушки. С нескольких построек сорвало крыши.

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Ранее региональный МЧС предупреждал, что до позднего вечера 31 июля в регионе будут идти сильные осадки, а порывы ветра достигнут 24 м/с.

А на днях смерч заметили над морем в Сочи. Местные жители поделились завораживающими кадрами неукротимой стихии.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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