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Регион
23 июля, 13:14

Жителей юга России предупредили об опасных смерчах, выходящих из воды на сушу

Синоптик Шувалов: На юге России возможен выход смерчей на сушу

Жители юга России с нетерпением ждали ослабления жары, и вот наконец в их регионы пришла прохлада. Однако насладиться ею в полной мере не получается из-за непрекращающихся ливней. Также велика опасность возникновения смерчей. Об этом заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Специалист предупредил, что на юге России сегодня и в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Они могут вызвать кратковременный подъём воды в реках. Кроме того, с учётом высокой температуры воды нельзя исключать и образование опасных воздушных воронок. Жителям южных регионов стоит быть начеку.

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"Смерчи будут развиваться, и нужно опасаться выхода их на сушу. Потому что при выходе на сушу они могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъём может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдёт и произойдёт ли вообще, нельзя, но вероятность есть", — подчеркнул синоптик.

Напомним, что сегодня, 23 июля, над морем в Сочи уже образовался большой смерч. Местные жители поделились завораживающими кадрами неукротимой стихии, видео смотрите на Life.ru.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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