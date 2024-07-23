Жителей юга России предупредили об опасных смерчах, выходящих из воды на сушу

Жители юга России с нетерпением ждали ослабления жары, и вот наконец в их регионы пришла прохлада. Однако насладиться ею в полной мере не получается из-за непрекращающихся ливней. Также велика опасность возникновения смерчей. Об этом заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Специалист предупредил, что на юге России сегодня и в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Они могут вызвать кратковременный подъём воды в реках. Кроме того, с учётом высокой температуры воды нельзя исключать и образование опасных воздушных воронок. Жителям южных регионов стоит быть начеку.