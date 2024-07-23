Жителей юга России предупредили об опасных смерчах, выходящих из воды на сушу
Синоптик Шувалов: На юге России возможен выход смерчей на сушу
Жители юга России с нетерпением ждали ослабления жары, и вот наконец в их регионы пришла прохлада. Однако насладиться ею в полной мере не получается из-за непрекращающихся ливней. Также велика опасность возникновения смерчей. Об этом заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.
Специалист предупредил, что на юге России сегодня и в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Они могут вызвать кратковременный подъём воды в реках. Кроме того, с учётом высокой температуры воды нельзя исключать и образование опасных воздушных воронок. Жителям южных регионов стоит быть начеку.
"Смерчи будут развиваться, и нужно опасаться выхода их на сушу. Потому что при выходе на сушу они могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъём может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдёт и произойдёт ли вообще, нельзя, но вероятность есть", — подчеркнул синоптик.