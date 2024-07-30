Как выглядели 5 самых красивых жён российских императоров Говоря про историю нашего государства, в основном вспоминаем политику и военные успехи императоров. Но не просто так говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Давайте вспомним, какими красивыми были супруги глав государства Российского. 30 июля, 14:00 Кем были до православия и как выглядели самые красивые жёны российских императоров. Обложка © Wikipedia / Натье, Жан-Марк, Франц Ксавер Винтерхальтер, Франц Крюгер, © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Всегда монархи заключали политические браки, которые позволяли упрочить связи между разными государствами, укрепляя величие и дружественность глав стран. Нередко императоры сыновей и дочерей женили насильно. Но некоторым всё-таки везло, и они влюблялись в своих навязанных половинок. Особенно повезло в этом российским императорам, ведь их жёны — настоящие красавицы.

Екатерина I — супруга Петра I

Екатерина I до принятия православия носила имя Марта Скавронская. Фото © Wikipedia

Пётр I Алексеевич — царь всея Руси с 1682 года и первый император Всероссийский с 1721 года. Представитель династии Романовых. Его супругой стала Марта Скавронская, которую в августе 1702 года русские войска под командованием Бориса Шереметева взяли вместе с захваченным городом Мариенбургом. Фельдмаршал забрал девушку к себе как пленницу, а затем передал князю Александру Меншикову. Именно он, хороший друг императора, позже и познакомил Марту с Петром.

Через год, в 1703 году, Марта становится тайной супругой Петра I. Вскоре у них появляются две дочки — Анна и Елизавета. Позже Марта Скавронская примет православие и возьмёт новое имя, станет Екатериной Михайловой. А в 1712 году Пётр I и Екатерина официально обвенчаются.

Александра Фёдоровна — супруга Николая I

Императрица Александра Фёдоровна — в красоту девушки невозможно было не влюбиться. Фото © Wikipedia / Джордж Доу

Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, после принятия православия известная как Александра Фёдоровна, родилась в 1798 году в семье прусского короля Вильгельма III. 14-летнюю принцессу познакомили с братом императора Александра I — великим князем Николаем Павловичем. Как позже напишет императрица в своих мемуарах, она сразу влюбилась в юношу, что был старше неё на два года. Через два года после знакомства, в июле 1817-го, состоялось венчание. А уже через девять месяцев у супругов появился на свет первенец — будущий император Александр II. Всего у них родилось четверо сыновей и три дочери.

Мария Александровна — супруга Александра II

Император Александр II влюбился в свою будущую жену в возрасте 16 лет, а Марии на тот момент было 14. Фото © Wikipedia / Ivan Makarov

В марте 1839 года, когда наследник российского престола Александр Николаевич (будущий император Александр II) путешествовал по Европе, он влюбился в 14-летнюю девушку по имени Мария в Дармштадте. Эта барышня, которая после принятия православия будет зваться Мария Александровна, впоследствии стала российской императрицей в возрасте тридцати лет. Император Александр II с супругой прожили вместе 40 долгих лет.

Мария Фёдоровна — супруга Павла I

Мария Фёдоровна родила супругу — императору Павлу I — 10 детей. Фото © Wikipedia / Александр Рослин

Мария Фёдоровна, до принятия православия известная как София Доротея, родилась 25 октября 1759 года в Штеттинском замке, где также появилась на свет и Екатерина II. В 1776 году по инициативе прусского короля Фридриха София была выдана замуж за наследника русского престола.

До того как Павел I взошёл на престол, великая княгиня София Доротея, ставшая Марией Фёдоровной после принятия православия, не играла значительной роли ни в политике, ни в русской жизни. Она посвящала свои будни обустройству любимой резиденции в Павловске и родила Павлу 10 детей.

Александра Фёдоровна — жена Николая II

Последняя российская императрица Александра Фёдоровна. Фото © Wikipedia

Последняя российская императрица, до того как принять православие, была известна как Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. Её крестными был император Александр III и его супруга Мария Фёдоровна. Во время второго визита принцессы в Петербург она встретилась с цесаревичем Николаем. Познакомилась и влюбилась. Юноша испытал те же чувства. Вот только против брака был сам император Александр III. Отговорить правителя женить сына на другой смогла сестра Виктории Алисы княгиня Елизавета Фёдоровна.

В ноябре 1894 года невеста Николая приняла православие и взяла имя Александра Фёдоровна. А цесаревич занял место отца на троне и стал императором Николаем II. Через несколько дней после этого события Александра и Николай обвенчались. Но из-за траура по кончине Александра III пышную свадьбу отложили до 1896 года.

Как пишет "Культура.рф", в августе 1917-го семью Николая II по решению Временного правительства выслали в Тобольск, а оттуда отправили в Екатеринбург. 17 июля 1918 года императора, его жену, четырёх дочерей и сына расстреляли. 80 лет спустя, в 1998-м, их останки перезахоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Авторы Елизавета Терешкова