"Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести российскую культуру в Европу и на Запад. <...> Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для неё и ей подобным сейчас — опера в Москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать", — написал политик.

Как ранее рассказывал Life.ru, Анна Нетребко ещё в 2022 году предпочла гастроли по Европе выступлениям в России, но решила на этом не останавливаться и, набравшись, публично нагрубила всем россиянам. Удивительно, но в плюс её карьере это не пошло: сперва украинским артистам запретили выступать с ней вместе на одной сцене, потом с формулировкой "из-за повышенной озабоченности со стороны общественного мнения" отменили её концерт на Тайване. Это стало только началом — весь 2023 год выступления певице в Европе и США отменялись. Да и этот год, как мы видим, для Нетребко не обещает быть простым: в мае не состоялся её концерт в Швейцарии, а теперь за неё взялся, возможно, самый влиятельный деятель киевского режима.