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3 августа, 10:20

"Серый кардинал" Украины требует закрыть оперные сцены ЕС для грубившей россиянам Нетребко

Ермак призвал запретить российской певице Нетребко выступать в странах Евросоюза

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, российская оперная певица Анна Нетребко. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, российская оперная певица Анна Нетребко. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал запрета на выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в странах ЕС. Соответствующий призыв он опубликовал у себя в социальных сетях, после того как артистка приняла участие в новой постановке по опере "Тоска" итальянского Джакомо Пуччини на сцене Римской оперы.

"Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести российскую культуру в Европу и на Запад. <...> Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для неё и ей подобным сейчас — опера в Москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать", — написал политик.

"Не надо нам петь": Почему оперную певицу Анну Нетребко не пустили заработать в Швейцарии
"Не надо нам петь": Почему оперную певицу Анну Нетребко не пустили заработать в Швейцарии

Как ранее рассказывал Life.ru, Анна Нетребко ещё в 2022 году предпочла гастроли по Европе выступлениям в России, но решила на этом не останавливаться и, набравшись, публично нагрубила всем россиянам. Удивительно, но в плюс её карьере это не пошло: сперва украинским артистам запретили выступать с ней вместе на одной сцене, потом с формулировкой "из-за повышенной озабоченности со стороны общественного мнения" отменили её концерт на Тайване. Это стало только началом — весь 2023 год выступления певице в Европе и США отменялись. Да и этот год, как мы видим, для Нетребко не обещает быть простым: в мае не состоялся её концерт в Швейцарии, а теперь за неё взялся, возможно, самый влиятельный деятель киевского режима.

Юрий Лысенко
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