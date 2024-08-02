На Западе боятся "серого кардинала", управляющего Украиной вместо Зеленского

Союзники Украины беспокоятся, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти, что позволяет ему оказывать ключевое влияние на принятие решений в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

"Некоторые международные союзники Украины всё больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования", — сказано в тексте материала.

Авторы статьи отметили, что Ермак на Украине сейчас более влиятелен, чем любой из его предшественников. Каждое важное решение, будь то замена генералов, обеспечение цепочек военных поставок, надзор за обменом пленными, переговоры о гарантиях безопасности, обязательно проходит через Ермака.