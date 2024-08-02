На Западе боятся "серого кардинала", управляющего Украиной вместо Зеленского
Bloomberg: Ермак на Украине сосредоточил слишком много власти в своих руках
Андрей Ермак. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Союзники Украины беспокоятся, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти, что позволяет ему оказывать ключевое влияние на принятие решений в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
"Некоторые международные союзники Украины всё больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования", — сказано в тексте материала.
Авторы статьи отметили, что Ермак на Украине сейчас более влиятелен, чем любой из его предшественников. Каждое важное решение, будь то замена генералов, обеспечение цепочек военных поставок, надзор за обменом пленными, переговоры о гарантиях безопасности, обязательно проходит через Ермака.
"Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два", — говорится в публикации.
Андрей Ермак редко появляется в новостях, однако результаты его работы могут оказываться куда более ощутимыми, чем самые громкие заявления Владимира Зеленского. К примеру, именно с персональной неудачей Ермака связывают провал мирного саммита в Бюргенштоке, поскольку тому якобы не удалось привлечь к украинским проблемам внимание стран Глобального Юга. В свою очередь глава офиса Зеленского заявляет о необходимости провести новую такую конференцию в ускоренном порядке. По его словам, это может положить конец боевым действиям.