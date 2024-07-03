Офис Зеленского отказался идти на компромисс с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон заявил о том, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Резкие высказывания он допустил в интервью Reuters.

Ермак прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он может урегулировать конфликт между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Глава офиса Владимира Зеленского отметил, что Киев прислушается к любым советам о том, как достичь "справедливого мира".

"Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей <...>" — сказал Андрей Ермак и указал среди них территориальную целостность, суверенитет и демократию.

Украинский политик подчеркнул намерение команды Зеленского убеждать новую американскую администрацию продолжить поддержку Киева. А вот в вопросе о том, как Украина планирует дальше вести боевые действия, Ермак признался, что не знает.