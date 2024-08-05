Не сдались: звёзды, которые не проявляют жалости к себе и работают, несмотря на болезнь

Когда человек серьёзно болен, жизнь буквально останавливается. В такие моменты хочется лишь одного — скорее избавиться от недуга. Многим людям очень тяжело взять себя в руки и продолжить работать, заниматься делами и даже собой. Но есть и те, кто бросает болезни вызов и не боится её. Life.ru решил рассказать о четырёх звёздах, которые не проявляют жалости к себе и продолжают работать, несмотря ни на что.

Отар Кушанашвили

Больной раком Отар Кушанашвили вернулся к работе и снял два выпуска для своего шоу. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Этим летом у Отара Кушанашвили обнаружили онкологию. В июле ведущему сделали две сложные операции. Сейчас он проходит курс химиотерапии. Несмотря на сложное состояние, Отар вновь вернулся к работе и снял два выпуска для своего шоу, которые выпустит в ближайшие дни. Ведущий прекрасно осознаёт, что в его состоянии другие люди бы даже не думали о работе, но он так точно не может. Чтобы побороть болезнь, нельзя опускать руки и переставать жить.

Певица МакSим

Певица МакSим заявила, что больше не будет ездить на гастроли из-за состояния здоровья. Фото © Telegram / МАКSИМ

Певица МакSим довела свой организм до предела. Летом 2021 года ей стало плохо после очередного концерта, её срочно госпитализировали. Оказалось, что у звезды поражено 75% лёгких, врачи были вынуждены ввести артистку в искусственную кому. В её выздоровление, а тем более возвращение на сцену, не верил никто, даже медики. Каким-то чудом девушка пришла в себя и начала медленно, но верно идти на поправку. Уже через год певица МакSим дала сольный концерт. Марине пришлось учиться петь заново, но она справилась. В итоге оказалось, что возвращаться к работе было слишком рано: организм не справился. Какое-то время девушке пришлось опять проходить долгое лечение. Недавно она рассказала, что больше не планирует никаких гастролей, сколько бы денег ей ни пообещали. Однако уходить из профессии певица МакSим не собирается и иногда будет устраивать небольшие концерты.

Роман Костомаров

Роман Костомаров смог снова вернуться на лёд, и отсутствие конечностей не помешало ему. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Невероятная трагедия произошла с фигуристом Романом Костомаровым в январе 2023 года. Изначально спортсмен заболел пневмонией, но после болезнь начала прогрессировать, развился сепсис. Врачи были вынуждены ампутировать кисти рук, а также обе ноги ниже колена. После такого очень тяжело вернуться к нормальной жизни, но Костомаров доказал, что это возможно! Он начал заново учиться жить и даже решил тренироваться, ведь для спортсмена это важно. Удивительно, но фигурист смог встать на коньки и вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха. Вот это сила воли!

Селин Дион

Селин Дион на церемонии открытия Олимпиады в Париже: как больная певица выдержала выступление. Фото © Getty Images / Handout

Недавно Селин Дион выступила на открытии Олимпиады в Париже, где произвела настоящий фурор. Мало кто знает, что певица уже много лет страдает тяжёлой болезнью, которая мешает ей не только выступать, но и вести нормальный образ жизни. Синдром скованности мышц — диагноз Селин. Периодически её мышцы увеличиваются в объёме и сильно напрягаются, что причиняет звезде невероятную боль. Несмотря на недуг, артистка всеми силами старается хотя бы иногда выступать, чтобы не уйти в забвение. Сейчас её состояние становится чуть лучше, и она вновь планирует начать активно заниматься карьерой.