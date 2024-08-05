Роберт Паттинсон покидает Голливуд, и вот кому можно сказать за это спасибо

В этом месяце Голливуд гудит из-за новостей от Роберта Паттинсона! Тот самый красавчик-вампир, по которому когда-то сходили с ума миллионы девушек, решил уйти из большого кино. И нет, дело не в кризисе или скуке, а в желании быть рядом с семьёй. Кто бы мог подумать, что звезда "Сумерек" готов променять красные ковровые дорожки на пелёнки и детские игрушки? Рассказываем, как же такое вышло.

История любви Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус

Роберт Паттинсон уходит из кино: что стало причиной. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Начать историю логично с романа Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. Пара долгое время держалась в тени. Их любовная история началась в 2018 году, когда знаменитости неожиданно стали появляться вместе на улицах Лондона. Ни пышных заявлений, ни громких интервью — просто тихие прогулки и романтические ужины. Возлюбленные всегда старались держаться подальше от вспышек камер, предпочитая наслаждаться жизнью вдали от глаз любопытных фанатов и репортёров.

Первый ребёнок Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями. Фото © Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Настоящим сюрпризом стало появление на свет их дочери. В марте этого года Роберт и Сьюки Уотерхаус стали родителями, и с тех пор жизнь Паттинсона изменилась на 180 градусов. Роберт, привыкший к шуму съёмочных площадок, теперь наслаждается тишиной семейного уюта и счастьем отцовства. О его новой роли как заботливого папы он уже успел рассказать в нескольких интервью, поделившись, что это был лучший выбор в его жизни. Он трогательно поведал, что теперь его дни наполнены смехом, игрушками и первыми шагами малышки.

Паттинсон завершил актёрскую карьеру, кто он теперь

Почему Роберт Паттинсон завершил карьеру в Голливуде. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis / Corbis

Несмотря на уход из кино, Роберт не собирается сидеть сложа руки. Он активно планирует попробовать себя в роли режиссёра и сценариста. В его голове уже рождаются идеи для будущих фильмов, и, возможно, мы увидим совершенно нового Паттинсона — не перед камерой, а за ней. Кроме того, актёр хочет уделить больше времени благотворительности и вопросам экологии — тема, которая всегда была ему близка.

Что касается Сьюки, она продолжает блистать в модных показах и сниматься в кино. Роберт всегда поддерживал возлюбленную в карьере, и, судя по всему, они и дальше будут вдохновлять друг друга на новые свершения.

Личное счастье превыше всего

Как Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали семьёй. Фото © Getty images / Kevin Mazur / MG23 / The Met Museum / Vogue

Пара пока не спешит ставить штамп в паспорте, но это не мешает им быть настоящей семьёй. Более того, они задумываются о втором ребёнке, наслаждаясь каждым моментом родительства. Роберт и Сьюки, кажется, нашли свой идеальный баланс между карьерой и личной жизнью, несмотря на все трудности и внимание со стороны СМИ.

Роберт Паттинсон: новая глава жизни актёра. Фото © Getty Images / James Devaney / GC Images