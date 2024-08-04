Русская девушка Джонни Деппа впервые показала фото с любимым "пиратом" и приструнила хейтеров
Русская девушка Джонни Деппа Власова впервые показала фото с актёром
Юлия Власова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Русская девушка американского актёра Джонни Деппа модель Юлия Власова впервые показала фото с 61-летним артистом. В соцсетях она опубликовала чёрно-белый снимок, на котором знаменитость крепко обнимает 28-летнюю возлюбленную.
Джонни Депп и Юлия Власова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Депп предстал в пиджаке, шляпе и очках, а Власова — в длинном чёрном пиджаке, напоминающем пальто. При этом актёр без стеснения показал в камеру средний палец. Оказалось, не просто так. В подписи к фото Власова пожаловалась, что она часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес, а единственным человеком, который помогает ей пережить хейт, является Депп.
"Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей", — указала россиянка.
Напомним, в середине июля журналисты застали Джонни Деппа на прогулке с русской моделью Юлией Власовой. Неожиданный тандем удалось сфотографировать во время вылета с вертолётной площадки. Примечательно, что актёр в буквальном смысле годится в отцы россиянке — Лили-Роуз, дочка исполнителя роли Джека Воробья, в мае отметила 25-летие.