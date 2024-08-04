Русская девушка Джонни Деппа впервые показала фото с любимым "пиратом" и приструнила хейтеров

Депп предстал в пиджаке, шляпе и очках, а Власова — в длинном чёрном пиджаке, напоминающем пальто. При этом актёр без стеснения показал в камеру средний палец. Оказалось, не просто так. В подписи к фото Власова пожаловалась, что она часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес, а единственным человеком, который помогает ей пережить хейт, является Депп.