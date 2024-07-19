"Он загадочный и непредсказуемый": Новая русская возлюбленная Джонни Деппа раскрыла, где познакомилась с актёром

Новая возлюбленная американского актёра Джонни Деппа россиянка Юлия Власова рассказала, что познакомилась с ним в Чехии на курорте Карловы Вары. Пара долго скрывала роман, и никто не знал, что после разрыва с Эмбер Хёрд Джонни успел обзавестись новой музой.

В Чехии Юлия получала образование, а после осталась жить. Во время 55-го кинофестиваля в Карловых Варах она и повстречала Деппа.

"На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах... Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным", — поделилась девушка в беседе с kp.ru.