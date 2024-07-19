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19 июля, 13:41

"Он загадочный и непредсказуемый": Новая русская возлюбленная Джонни Деппа раскрыла, где познакомилась с актёром

Русская возлюбленная Деппа познакомилась с ним на фестивале в Карловых Варах

Юлия Власова и Джонни Депп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im_iuliia , © ТАСС / AP

Юлия Власова и Джонни Депп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im_iuliia , © ТАСС / AP

Новая возлюбленная американского актёра Джонни Деппа россиянка Юлия Власова рассказала, что познакомилась с ним в Чехии на курорте Карловы Вары. Пара долго скрывала роман, и никто не знал, что после разрыва с Эмбер Хёрд Джонни успел обзавестись новой музой.

В Чехии Юлия получала образование, а после осталась жить. Во время 55-го кинофестиваля в Карловых Варах она и повстречала Деппа.

"На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах... Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным", — поделилась девушка в беседе с kp.ru.

Сейчас Юлия работает над собственным делом. Деталей она пока не раскрывает, но отмечает, что это приносит ей большое удовольствие.

Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа
Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа

Ранее Life.ru рассказывал, что журналисты застали 61-летнего Джонни Деппа на прогулке с русской моделью Юлией Власовой. Неожиданный тандем удалось сфотографировать во время вылета с вертолётной площадки.

Николай Рюмин
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