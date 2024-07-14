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14 июля, 00:12

Джонни Деппа засняли во время прогулки в Лондоне с русской моделью

Джонни Депп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Джонни Депп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Голливудского актёра Джонни Деппа засняли в Лондоне в окружении русской модели по имени Юлия. Об этом сообщает Daily Mail.

Неожиданный тандем удалось сфотографировать во время вылета с вертолётной площадки. По информации журналистов, спутница Деппа родом из России, но на данный момент проживает в Европе. В Праге находится её собственный салон красоты.

Вокруг личной жизни Джонни Деппа постоянно возникают всевозможные слухи. Так, недавно ему приписывали роман с 21-летней актрисой Дженной Ортегой. Подозрения появились после того, как их увидели вместе, предположительно, во время съёмок фильма "Битлджус Битлджус". Однако подтверждения романтической связи так и не были найдены.

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Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Джонни Деппа, которого обнаружили в бессознательном состоянии в отеле Будапешта. В столицу Венгрии актёр приехал с гастролями. Там должна была выступить его музыкальная группа The Hollywood Vampires. Концерт состоялся после стабилизации состояния Деппа.

Напомним, в 2022 году американские присяжные после длительных слушаний поставили точку в громком процессе, во время которого звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд делились грязными подробностями времён их семейной жизни. За эпопеей фанаты наблюдали в прямом эфире, а затем суд вынес вердикт: Хёрд признали виновной в клевете на Деппа и обязали выплатить 15 миллионов долларов компенсации. Актёр, который обвинял экс-жену во лжи, разрушившей его карьеру, рассчитывал получить 50 миллионов долларов.

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Мария Любицкая
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