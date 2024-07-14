Джонни Деппа засняли во время прогулки в Лондоне с русской моделью

Голливудского актёра Джонни Деппа засняли в Лондоне в окружении русской модели по имени Юлия. Об этом сообщает Daily Mail.

Неожиданный тандем удалось сфотографировать во время вылета с вертолётной площадки. По информации журналистов, спутница Деппа родом из России, но на данный момент проживает в Европе. В Праге находится её собственный салон красоты.

Вокруг личной жизни Джонни Деппа постоянно возникают всевозможные слухи. Так, недавно ему приписывали роман с 21-летней актрисой Дженной Ортегой. Подозрения появились после того, как их увидели вместе, предположительно, во время съёмок фильма "Битлджус Битлджус". Однако подтверждения романтической связи так и не были найдены.