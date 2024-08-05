"Скоро увидимся": Лидер Limp Bizkit неожиданно обратился к фанатам из России
Лидер группы Limp Bizkit Дёрст заявил, что скучает по фанатам из России
Фото, которым Фред Дёрст сопроводил своё обращение к фанатам из России. Обложка © VK / Fred Durst
Лидер культовой американской группы Limp Bizkit Фред Дёрст неожиданно вспомнил про свой аккаунт в VK и решил обратиться к фанатам из России. Находясь в туре с рокерами из Bones, он признался, что "думает" о публике из РФ и посылает ей "позитивные вайбы и хорошую энергию". Не обошлось и без, видимо, намёка на скорую встречу.
"Скучаю по вам... Оставайтесь на позитиве и берегите себя. Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред", — говорится в посте.
Ранее рок-группа Metallica взбесила русофобов анонсом концерта в компьютерной игре со словами на русском языке. Некоторые пользователи назвали музыкантов "жалкими" и признались, что "не ожидали" такого.