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5 августа, 08:30

"Скоро увидимся": Лидер Limp Bizkit неожиданно обратился к фанатам из России

Лидер группы Limp Bizkit Дёрст заявил, что скучает по фанатам из России

Фото, которым Фред Дёрст сопроводил своё обращение к фанатам из России. Обложка © VK / Fred Durst

Фото, которым Фред Дёрст сопроводил своё обращение к фанатам из России. Обложка © VK / Fred Durst

Лидер культовой американской группы Limp Bizkit Фред Дёрст неожиданно вспомнил про свой аккаунт в VK и решил обратиться к фанатам из России. Находясь в туре с рокерами из Bones, он признался, что "думает" о публике из РФ и посылает ей "позитивные вайбы и хорошую энергию". Не обошлось и без, видимо, намёка на скорую встречу.

"Скучаю по вам... Оставайтесь на позитиве и берегите себя. Надеюсь, скоро увидимся. Искренне ваш, Фред", — говорится в посте.

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Матвей Константинов
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