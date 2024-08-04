Зак Эфрон попал в больницу на Ибице

Американский актёр Зак Эфрон попал в больницу во время отдыха на вилле на испанском острове Ибица. По данным онлайн-таблоида TMZ, всё произошло после "инцидента" в бассейне вечером 2 августа.

Как сообщили журналисты, 36-летнего артиста нашли в бассейне работники виллы. При этом не раскрывается, что именно произошло.

"Представитель Эфрона заявил, что он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. Актёра уже выписали из больницы, и он прекрасно выздоравливает", — пишет TMZ.

Зак Эфрон известен своими ролями в фильмах "Классный мюзикл", "Свадебный угар", "Папе снова 17", "Дедушка лёгкого поведения" и "Спасатели Малибу".