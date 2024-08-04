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4 августа, 12:38

Зак Эфрон попал в больницу на Ибице

TMZ: Актёра Зака Эфрона госпитализировали во время отдыха на вилле на Ибице

Зак Эфрон. Обложка © ТАСС / АР

Зак Эфрон. Обложка © ТАСС / АР

Американский актёр Зак Эфрон попал в больницу во время отдыха на вилле на испанском острове Ибица. По данным онлайн-таблоида TMZ, всё произошло после "инцидента" в бассейне вечером 2 августа.

Как сообщили журналисты, 36-летнего артиста нашли в бассейне работники виллы. При этом не раскрывается, что именно произошло.

"Представитель Эфрона заявил, что он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. Актёра уже выписали из больницы, и он прекрасно выздоравливает", — пишет TMZ.

Зак Эфрон известен своими ролями в фильмах "Классный мюзикл", "Свадебный угар", "Папе снова 17", "Дедушка лёгкого поведения" и "Спасатели Малибу".

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К слову, фанаты Эфрона уже не в первый раз переживают за актёра. Ранее поклонники были шокированы из-за его "новой" внешности, когда артист изменился до неузнаваемости. Многие заявили, что лицо Эфрона выглядит так, словно его покусали пчёлы.

Никита Осипов
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