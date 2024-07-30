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30 июля, 12:46

Сын Джоли и Питта пролетел на красный на электровелосипеде и врезался в машину

TMZ: 20-летний сын Джоли и Питта Пакс попал в аварию и получил травму головы

Пакс Джоли-Питт. Обложка © Gettyimages / Raymond Hall

Пакс Джоли-Питт. Обложка © Gettyimages / Raymond Hall

Приёмный сын голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта 20-летний Пакс попал в аварию. Парень ехал на электровелосипеде и влетел в машину на одной из улиц Лос-Анджелеса.

По данным TMZ, молодой человек нарушил ПДД и проехал на красный. Причём в момент ДТП на нём не было шлема. В результате наследник артистов получил травму головы, также он сообщил о боли в бедре.

Пакса доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. При этом есть опасения небольшого кровоизлияния в мозг. К слову, водитель машины, в которую врезался Пакс, не скрылся, а помог пострадавшему до приезда скорой.

Напомним, у бывших супругов помимо Пакса есть ещё пятеро детей. Это 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, а также 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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Примечательно, что все последние информационные поводы в СМИ с участием Джоли были связаны с её громким разводом с Питтом. Знаменитости наконец закончили с судами и развелись после семи лет разбирательств. В скандальном расставании родителей замешаны и дети, которые настроились против Питта. Так, одна из дочерей пары обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца.

Никита Осипов
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