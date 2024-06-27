Анджелина Джоли шокировала поклонников экстремальной худобой

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли достигла экстремального веса в 44 килограмма. Она появилась на премии "Тони" и шокировала фанатов новыми формами.

Даже объёмное бархатное платье со складками, в котором Джоли пришла на премию, не смогло скрыть изменений. Поклонники в социальных сетях тут же отреагировали и стали комментировать изменения, подчёркивая, что актриса стала почти скелетом.

Как сообщает In Touch Weekly, веса в 44 килограмма актриса достигла при росте в 173 сантиметра. При этом инсайдер американского издания утверждает, что Джоли нравится её худоба, которую она демонстрирует при любом удобном случае.

"Она также знает, что, если она наденет откровенное платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически предлагает людям прокомментировать её вес, надев такие платья, в которых она выглядит настолько стройной, как будто она жаждет внимания. Энджи любит своё тело и то, как она выглядит", — указал источник.