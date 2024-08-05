Две минуты до катастрофы: что такое Часы Судного дня и что будет, когда они покажут полночь Часы Судного дня вновь напоминают о нашей уязвимости перед глобальной катастрофой. Сможем ли мы остановить их движение к полуночи и избежать апокалипсиса? Рассказывает Life.ru. 5 августа, 14:00 Часы Судного дня показывают без двух минут полночь: что будет, когда время закончится? Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Часы Судного дня — это не просто символ. Это тревожный сигнал, который с каждым движением стрелок напоминает человечеству о возможной катастрофе. Созданные в 1947 году учёными Чикагского университета, они стали своеобразным барометром мирового напряжения, показывая, насколько близко человечество подошло к ядерной войне и апокалипсису. Сегодня стрелки на Часах Судного дня остановились на отметке "без двух минут полночь". Что это значит для нас и насколько реальна угроза?

Что такое Часы Судного дня: история

Часы Судного дня: что будет, если наступит полночь. Фото © ТАСС / ZUMA

Первоначально, в 1947 году, Часы Судного дня показывали без семи минут полночь. Это было время, когда человечество только начинало осознавать опасность ядерного оружия. С тех пор стрелки неоднократно передвигались, отражая изменение политической и военной обстановки. Проект задумывался как напоминание правительствам о важности ядерного сдерживания и дипломатического решения проблем.

Почему сейчас "без двух минут"?

Почему Часы Судного дня показывают без двух минут полночь. Фото © ТАСС / Douliery Olivier / ABACA

Сегодняшняя отметка — "без двух минут полночь" — символизирует крайне высокую степень напряжённости. Политолог Кирилл Котов объясняет: Часы Судного дня — это не пророчество, а, скорее, предупреждение о том, что человечество подошло к опасной черте.

Эти часы ни на что не влияют напрямую. Их главная цель — подогревать информационную повестку и заставлять задуматься о последствиях. Это скорее метафора, чем реальный индикатор угрозы. Кирилл Котов Политолог, член экспертного клуба "Дигория"

Что случится с миром, когда Часы Судного дня покажут полночь

Как Часы Судного дня предупреждают о мировой опасности. Фото © "Шедеврум"

Эксперты, как и Кирилл Котов, считают, что Часы Судного дня вряд ли когда-либо покажут полночь. "Я не думаю, что мы дойдём до этого момента, — говорит Котов. — Полночь символизирует апокалипсис, и, даже если мы подойдём к этой черте, мы найдём способ её избежать". Несмотря на кажущееся близкое время, катастрофа не является неизбежной. Часы — это, скорее, инструмент для мобилизации общественного мнения и напоминания о важности мирного решения конфликтов.

Часы Судного дня — это не магический артефакт и не пророчество. Они напоминают о том, что будущее человечества зависит от наших действий. Каждый сдвиг стрелок — сигнал, что ситуация в мире становится всё более напряжённой. Но у нас всё ещё есть возможность разрядить обстановку и найти мирные решения.

Символ апокалипсиса: что такое Часы Судного дня. Фото © ТАСС / АР / Patrick Semansky

Важно помнить: даже когда стрелки показывают "без двух минут полночь", мы можем предотвратить катастрофу. Главное — не оставаться равнодушными и активно работать над созданием безопасного и мирного будущего.

Авторы Сергей Трофимов