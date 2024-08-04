Рябков: "Часы Судного дня" показывают без двух минут полночь, но процесс обратим
"Часы Судного дня", которые отражают уровень напряжённости в мире и близость ядерной угрозы, сейчас показывают "без двух минут полночь", но это не означает, что процесс нынешней эскалации нельзя обратить вспять. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
"Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнётся бой "Часов Судного дня". Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему", — указал заместитель главы дипломатии России в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Life.ru писал о том, что 25 июня состоялись первые телефонные переговоры между нынешними министрами обороны России и Штатов Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином. Руководитель российского министерства предупредил американского коллегу от продолжения эскалации напряжённости путём продолжения вооружения Киева. Впоследствии в New York Times появился материал, где говорилось о том, что глава Минобороны РФ сообщил Остину информацию о подготовке украинской стороной секретной операции против России. А следущий разговор чиновников состоялся 12 июля, во время беседы руководитель Пентагона отметил важность поддержания открытыми каналов связи между нашими странами. Сегодня Сергей Рябков выразил уверенность в том, что сигнал Белоусова был воспринят не только в Вашингтоне, но и остальных столицах.
Shutterstock / FOTODOM / HE68