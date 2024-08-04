Рябков: "Часы Судного дня" показывают без двух минут полночь, но процесс обратим

"Часы Судного дня", которые отражают уровень напряжённости в мире и близость ядерной угрозы, сейчас показывают "без двух минут полночь", но это не означает, что процесс нынешней эскалации нельзя обратить вспять. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнётся бой "Часов Судного дня". Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему", — указал заместитель главы дипломатии России в эфире телеканала "Россия-1".