Шеф Пентагона довёл "сигнал" от Белоусова до союзников
Замглавы МИД Рябков: Сигнал из беседы Белоусова и Остина дошёл до адресатов
Министр обороны России Андрей Белоусов и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / АР, Александр Астафьев
Сигнал от российского министра обороны Андрея Белоусова, который был передан им в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином, дошёл до адресатов не только в Вашингтоне, но и в других столицах. В этом не сомневается заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошёл", — отметил дипломат в беседе с телеканалом "Россия-1".
По словам Рябкова, разговор Белоусова с шефом Пентагона позволил избежать нового эскалационного витка и "возымел действие".
Как сообщал Life.ru, первые телефонные переговоры между министрами прошли 25 июня по инициативе США. Тогда глава российского военного ведомства предостерёг шефа Пентагона от дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Позже американская газета The New York Times уточнила, что предметом их беседы стало получение российской стороной данных о готовящейся секретной операции Киева против Москвы. Министры обороны созвонились и 12 июля. Во время этой беседы Остин подчеркнул важность открытости каналов для связи между РФ и Штатами.