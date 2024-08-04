Шеф Пентагона довёл "сигнал" от Белоусова до союзников

Сигнал от российского министра обороны Андрея Белоусова, который был передан им в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином, дошёл до адресатов не только в Вашингтоне, но и в других столицах. В этом не сомневается заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошёл", — отметил дипломат в беседе с телеканалом "Россия-1".