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4 августа, 09:52

Шеф Пентагона довёл "сигнал" от Белоусова до союзников

Замглавы МИД Рябков: Сигнал из беседы Белоусова и Остина дошёл до адресатов

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / АР, Александр Астафьев

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / АР, Александр Астафьев

Сигнал от российского министра обороны Андрея Белоусова, который был передан им в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином, дошёл до адресатов не только в Вашингтоне, но и в других столицах. В этом не сомневается заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошёл", — отметил дипломат в беседе с телеканалом "Россия-1".

По словам Рябкова, разговор Белоусова с шефом Пентагона позволил избежать нового эскалационного витка и "возымел действие".

Белоусов сделал Остину "очень серьёзное предупреждение"
Белоусов сделал Остину "очень серьёзное предупреждение"

Как сообщал Life.ru, первые телефонные переговоры между министрами прошли 25 июня по инициативе США. Тогда глава российского военного ведомства предостерёг шефа Пентагона от дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Позже американская газета The New York Times уточнила, что предметом их беседы стало получение российской стороной данных о готовящейся секретной операции Киева против Москвы. Министры обороны созвонились и 12 июля. Во время этой беседы Остин подчеркнул важность открытости каналов для связи между РФ и Штатами.

Никита Осипов
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