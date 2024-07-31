Белоусов сделал Остину "очень серьёзное предупреждение"
Рябков: Белоусов предупредил Остина о возможности неуправляемой эскалации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Коллаж Life.ru / kremlin / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сделал шефу Пентагона Ллойду Остину "очень серьёзное предупреждение" в телефонном разговоре с ним. Как рассказал в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российский чиновник сообщил американскому коллеге о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.
"С российской стороны было направлено очень серьёзное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми", — заявил министр.
Рябков также добавил, что все контакты России с представителями США по государственным и дипломатическим меркам преследуют только утилитарные цели.
Напомним, что первые телефонные переговоры между министрами прошли 25 июня по инициативе США. Тогда глава российского военного ведомства предостерёг шефа Пентагона от дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Вторая беседа состоялась 12 июля. Во время неё Остин подчеркнул важность открытости каналов для связи между РФ и Штатами.