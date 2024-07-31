Белоусов сделал Остину "очень серьёзное предупреждение"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сделал шефу Пентагона Ллойду Остину "очень серьёзное предупреждение" в телефонном разговоре с ним. Как рассказал в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российский чиновник сообщил американскому коллеге о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.

"С российской стороны было направлено очень серьёзное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми", — заявил министр.

Рябков также добавил, что все контакты России с представителями США по государственным и дипломатическим меркам преследуют только утилитарные цели.