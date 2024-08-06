Международный день подкаблучника: 5 плюсов быть в полном подчинении у жены

Если буквально понимать смысл понятия "подкаблучник", то этим термином можно назвать мужчину, который живёт в полном подчинении у жены. В этом контексте подкаблучник — утрированное понятие и практически невозможное в реальной жизни явление.

Однако если рассматривать его как определяющее явную доминирующую позицию женщины в паре, то можно выделить несколько стилей отношений, в которых подкаблучники могут неплохо себя чувствовать и даже этим наслаждаться. Это матриархальный тип, равноправный, детско-родительский, абьюзивный и стиль социального доминирования женщины. Рассмотрим подробно каждый из них.

Матриархальный тип отношений: какие плюсы

Какие могут быть плюсы для мужчины в отношениях, где он подкаблучник? Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

При матриархальном стиле отношений женщина, как правило, властная и стремящаяся к абсолютной ответственности и власти в семье. Рядом с такой дамой вполне может быть и сильный, самодостаточный мужчина, который добровольно делегирует своей женщине право быть главной.

Причинами могут быть искреннее уважение к талантам и личным качествам женщины и зрелая любовь к ней. Артём Тараянц Клинический психолог

Мужчинам в таких парах доступно почти сакральное таинство. Они могут быть теми единственными, при которых такая женщина ненадолго позволяет себе быть слабой. В таких ситуациях партнёр чувствует себя грандиозно, поскольку перед ним склоняет голову в поисках ласки львица, способная растерзать любого.

Равноправный тип отношений: какие плюсы

В равноправном стиле отношений, как рассказывает Life.ru клинический психолог Артём Тараянц, решения пары принимаются путём дискуссий. "В этом случае явное доминирование женщины может просматриваться тогда, когда в подавляющем большинстве случаев её аргументы становятся весомее и решения, принятые парой на их основе, приводят пару к процветанию", — поясняет эксперт. Как правило, в таких парах есть чёткое разграничение территории: женщина не касается мужской, а мужчина — женской. Исключением является ситуация, когда кто-то из них просит о вмешательстве. И в этом случае супруг получает более умного союзника, заинтересованного в его личном успехе. Это хороший бонус в жизни. При этом у него остаётся право на автономию и свободу.

Детско-родительский тип отношений: какие плюсы

Какие бывают типы отношений и что от них получает мужчина, если находит себе "мамочку". Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Детско-родительский стиль отношений, в котором женщина доминирует, подразумевает, что она становится для партнёра вечной мамой, берущей на себя всё бремя ответственности за взрослые решения. В таких парах мужчина остаётся ребёнком до глубокой старости. И если это именно то, чего он хочет, то партнёр чувствует себя вполне счастливым.

Абьюзивный тип отношений: какие плюсы

Абьюзивный стиль отношений с женским доминированием имеет вторичные выгоды. Как правило, в нём оказываются мужчины со специфическими чертами личности. Артём Тараянц Клинический психолог

Им нравится быть использованными, приятно, когда жестокость сменяется лаской. В таких парах отношения, как правило, очень страстные и драматические. Но непродолжительные. Поэтому это больше подходит для молодых пар.

Быть в отношениях с доминанткой: какие плюсы

Плюсы и минусы отношений с сильной и успешной женщиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

При социальном доминировании зачастую мужчина находится в позиции альфонса. Даже если супруг имеет свои доходы и как-то реализуется, он всё равно пользуется благами, которые предоставляет более успешная в жизни партнёрша.

Зачастую от него требуются только лояльность и преданность, а также моральная и социальная поддержка при необходимости. Если мужчина согласен на такую роль, он может чувствовать себя вполне комфортно и иметь много завистников. Артём Тараянц Клинический психолог