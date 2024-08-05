Психолог рассказала, существует ли "успешный" смех

"Думаю, что у статусных людей есть определённые шаблоны поведения, принятые в их среде. Наверное, было бы не очень комфортно и прилично, если бы человек с большим уровнем дохода среди единомышленников смеялся как не совсем адекватный. Выработать можно любой смех, как и любую привычку. Но, чтобы стать богатым, надо трудиться 25/8, надо работать со своим мышлением, убирать свои ограничивающие установки, устарелые убеждения. Если мы думаем как бедные, но при этом хотим с помощью какой-то волшебной таблетки разбогатеть, изменив свой смех, — нет, это иллюзия", — сказала она в интервью "Радио Sputnik".