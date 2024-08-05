Психолог рассказала, существует ли "успешный" смех
Психолог Бирарова раскрыла влияние манеры смеяться на карьеру
То, как человек смеётся, может многое о нём рассказать, уверена социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова. Вместе с тем специалист считает ошибочными утверждения некоторых блогеров о том, что именно манера смеяться способствует успешной карьере.
"Думаю, что у статусных людей есть определённые шаблоны поведения, принятые в их среде. Наверное, было бы не очень комфортно и прилично, если бы человек с большим уровнем дохода среди единомышленников смеялся как не совсем адекватный. Выработать можно любой смех, как и любую привычку. Но, чтобы стать богатым, надо трудиться 25/8, надо работать со своим мышлением, убирать свои ограничивающие установки, устарелые убеждения. Если мы думаем как бедные, но при этом хотим с помощью какой-то волшебной таблетки разбогатеть, изменив свой смех, — нет, это иллюзия", — сказала она в интервью "Радио Sputnik".
Бирарова отметила, что у харизматичного, импозантного, энергичного, активного человека и смех соответствующий, а человек, который "хихикает себе под нос" и прикрывает рот рукой, скорее всего, скрытный, молчаливый интроверт. Она добавила, что смех может как вызывать доверие к человеку, так и отталкивать. Так, по её словам, "привизгивание" при смехе вызывает лёгкое недоверие.
Кстати, смех помогает снизить уровень стресса. Если повеселиться, можно избавиться от 20–40 калорий. Правда, смеяться придётся десять минут. Подробнее читайте на Life.ru.