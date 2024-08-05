Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 08:42

Психолог рассказала, существует ли "успешный" смех

Психолог Бирарова раскрыла влияние манеры смеяться на карьеру

То, как человек смеётся, может многое о нём рассказать, уверена социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова. Вместе с тем специалист считает ошибочными утверждения некоторых блогеров о том, что именно манера смеяться способствует успешной карьере.

"Думаю, что у статусных людей есть определённые шаблоны поведения, принятые в их среде. Наверное, было бы не очень комфортно и прилично, если бы человек с большим уровнем дохода среди единомышленников смеялся как не совсем адекватный. Выработать можно любой смех, как и любую привычку. Но, чтобы стать богатым, надо трудиться 25/8, надо работать со своим мышлением, убирать свои ограничивающие установки, устарелые убеждения. Если мы думаем как бедные, но при этом хотим с помощью какой-то волшебной таблетки разбогатеть, изменив свой смех, — нет, это иллюзия", — сказала она в интервью "Радио Sputnik".

Бирарова отметила, что у харизматичного, импозантного, энергичного, активного человека и смех соответствующий, а человек, который "хихикает себе под нос" и прикрывает рот рукой, скорее всего, скрытный, молчаливый интроверт. Она добавила, что смех может как вызывать доверие к человеку, так и отталкивать. Так, по её словам, "привизгивание" при смехе вызывает лёгкое недоверие.

Хохот жён Макрона и Штайнмайера на мемориале жертвам холокоста шокировал эксперта по этикету
Хохот жён Макрона и Штайнмайера на мемориале жертвам холокоста шокировал эксперта по этикету

Кстати, смех помогает снизить уровень стресса. Если повеселиться, можно избавиться от 20–40 калорий. Правда, смеяться придётся десять минут. Подробнее читайте на Life.ru.

Обложка ©

Freepik / Cookie_studio

Дмитрий Коренев
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров