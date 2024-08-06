Психолог предупредил о влиянии устрашающих гороскопов на самочувствие

Многие люди регулярно следят за гороскопами, а некоторые не прочь воспользоваться услугами тарологов и экстрасенсов. Как заявил в беседе с РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов, если человек видит негативный или устрашающий прогноз, то у него невольно увеличивается уровень тревоги.

По словам собеседника информагентства, любые советы и прогнозы могут иметь значительное психологическое воздействие на людей, особенно если они касаются важных жизненных решений или событий. В связи с этим, как отметил врач, психологи, вопреки расхожему мнению, не дают советов.

"Но ситуации неопределённости или ожидания часто заставляют многих искать ответы и объяснения даже в лженаучных источниках. Но когда человек видит негативный или устрашающий прогноз, невольно повышается уровень тревоги", — заявил специалист.

Помимо этого, эксперт добавил, что вредность советов оценить сложно, так как она зависит от их характера и контекста. В качестве примера он сообщил, что безобидные рекомендации наподобие "мойте руки перед едой" не окажут какого-либо вреда на человека, а вот критика или негативные прогнозы могут ухудшить его самочувствие.

"Психологическое воздействие советов и прогнозов зависит от многих факторов, включая личностные особенности, уровень стресса, поддержку окружающих и самооценку. Можно списать конфликт на работе на положение звёзд, однако это всего лишь способ перенести фокус внимания с причин в себе на внешние факторы, не зависящие от конфликтующих", — уточнил Мартынов.

В то же время психотерапевт рассказал об "эффекте Пигмалиона", который описывает ситуации, когда негативные ожидания приводят к плохим последствиям. Он заявил, что такое бывает, например, тогда, когда гадалка предсказала человеку аварию, после чего риск попасть в ДТП значительно повышается из-за бессознательно возникшего напряжения.