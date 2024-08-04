Установки в голове: Психолог раскрыл портрет жертвы абьюзеров

Риск стать жертвой абьюзера, тирана в отношениях повышается у людей с низкой самооценкой. Терпеть унижения и даже побои для них кажется чем-то естественным. Такое мнение выразил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ru".

Он объяснил, что у таких людей есть определённая установка в голове. Они искренне считают, что не заслуживают хорошего отношения к себе. Специалист назвал это психологией жертвы. Кроме того, срабатывает страх одиночества. Лучше терпеть рукоприкладство, чем бродить по пустой квартире и жить в окружении кошек.

"Кроме внешних страхов, удерживать в токсичных отношениях может тонкая манипуляция и тотальный контроль. То и другое необходимо, чтобы изолировать женщину от друзей и семьи и заставить почувствовать: в этом мире у неё есть только вот этот конкретный мужчина, которому она небезразлична", — отметил Самбурский.

Психолог подчеркнул, что абьюзерами в отношениях могут быть и женщины. Однако в таких случаях уровень осуждения со стороны общества гораздо ниже. Зачастую такое поведение оправдывается тем, что "на ней держится весь дом, а так мужчина лежал бы на диване".