Названы шесть ярких маркеров, которые заставят девушку бежать от партнёра-манипулятора

Мужчину-абьюзера в начале отношений бывает сложно распознать, наоборот, он кажется слишком идеальным. О том, как "прочитать" манипулятора, "Вечерней Москве" рассказала психолог Мария Макаренко.

По её словам, стоит насторожиться, если кавалер слишком красиво ухаживает. Он может задаривать дорогими подарками и словно во всём совпадает со своей потенциальной жертвой: имеет такие же увлечения, жалуется на проблемных родителей и ненавидит брокколи. Из-за этого представительницам прекрасного пола кажется, что они встретили родственную душу. В действительности мужчина лишь зеркалит партнёршу для дальнейших манипуляций. Когда через несколько месяцев он проявляет своё истинное лицо, девушка уже влюблена и не может поверить, что человек так резко изменился. Она думает, что сама чем-то спровоцировала такое поведение. Именно чувство вины и требуется абьюзеру.

Далее следует эмоциональный шантаж, отметила психолог. Токсичный партнёр использует угрозы и манипуляции, отчего созависимые девушки всё глубже погружаются в чувство вины и страхи. "Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу", "Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя", "Ты не такая, как я думал", — типичные фразы, которые использует манипулятор.

Также для нарцисса-абьюзера характерно стремление изолировать жертву от общества: у неё не должно быть никаких интересов, кроме него. Макаренко порекомендовала отслеживать и пресекать такие попытки.

"Запрещает общаться с подругами, чтобы девушка никому не жаловалась и не получала обратную связь об избраннике. Не разрешает ходить в определённые места, ссылаясь на то, что там много мужчин. Блокирует хобби. Особенно остро абьюзеры реагируют на увлечение партнёрши психологией. Боятся, что она во всем разберётся и уйдёт из отношений, — объяснила специалист.

Ну и, конечно, нет абьюзера без ревности. Он проверяет телефон избранницы, находясь на расстоянии, постоянно звонит и просит спонтанно включить видеосвязь, требует доступа к перепискам, геолокациям и т.д. Объясняет это беспокойством за неё и неудачным прошлым опытом, мол, бывшая изменяла и подорвала веру в женский пол, а новая партнёрша должна восстановить доверие. Девушка в таких условиях постоянно напряжена, её самооценка падает. По словам эксперта, важно не допускать таких проявлений "заботы", вовремя выстроив личные границы.

"Женщина расплакалась из-за грустного фильма — значит, она истеричка. Не смогла ответить на какой-то вопрос — тупица. <...> Все эти ярлыки плотно закрепляются в сознании жертвы. Она действительно начинает считать себя какой-то не такой и попадает в ещё большую зависимость от тирана: мол, куда я без него, такая никчёмная", — рассказала Макаренко ещё об одном проявлении абьюзера — критике и унижении.

Последний этап токсичных отношений, на котором жертва уже прочно увязла в сетях манипулятора, — тотальный контроль. Например, девушке можно ходить только на работу и никуда более, пользоваться косметикой и наряжаться она не имеет права. Партнёрша находится в позиции ребёнка, контролируемого деспотичным родителем. У неё крепнет чувство, что без мужчины она никто и ничего не решает. Здесь необходима помощь специалиста, констатировала психолог.