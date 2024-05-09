Психолог назвала 5 важных шагов, как выйти из токсичных отношений без сломанной психики

Токсичные отношения приносят вред. Некоторые сигналы и предпосылки к ним более очевидны, например физическое насилие, измены, сексуальное давление. Но есть и такие факторы, которые трудно распознать. Это могут быть неуважительное отношение, нечестность, оскорбления или контролирующее поведение. При таких условиях ментальное здоровье человека страдает.

Кажется, что, если партнёр подвергает вас физическому или эмоциональному насилию, нужно просто взять и уйти. На самом деле сделать это не так легко. К тому же важно выходить из токсичных отношений грамотно, чтобы избежать тяжёлых ментальных последствий. О том, как правильно закончить деструктивные отношения, Life.ru рассказала Эльнара Мустафина — психолог и семейный терапевт.

Почему трудно разорвать токсичные отношения

Как понять, что вы не только состоите в токсичных отношениях, но и боитесь их прекратить? Фото © Shutterstock / FOTODOM

В реальной жизни взять и уйти из деструктивных отношений не так просто — есть обстоятельства, из которых очень сложно выбраться. У кого-то есть финансовая зависимость, кого-то держат дети, а кто-то просто боится оставаться наедине со своей жизнью.

По данным Национальной горячей линии по борьбе с домашним насилием США, прежде чем разорвать такие отношения, жертвы предпринимают в среднем по семь попыток уйти. И вот почему у них далеко не сразу получается исполнить задуманное.

Страх. В токсичных отношениях один партнёр, скорее всего, чрезмерно манипулирует другим. Это часто включает в себя физические, эмоциональные или финансовые угрозы, если другой человек говорит об уходе. В результате жертва может бояться покинуть абьюзера. Дети. Парам, у которых есть общие дети, может быть очень сложно расстаться из-за того, что они боятся нанести непоправимый вред детской психике. При этом многие опасаются, что не смогут разобраться с вопросами опеки и совместно воспитывать детей. Любовь. Может сохраняться чувство любви, сексуального влечения и других тёплых эмоций к партнёру, даже несмотря на то, что человек чувствует абсолютное несчастье в паре. Финансы. Если один в паре финансово зависит от другого, то это усложняет всё. Стыд. Многие люди скрывают свои проблемы от близких. В результате они молча страдают, потому что им стыдно просить кого-либо о помощи. В поисках утешения они могут обращаться к пагубным зависимостям, что только ухудшит дело. Созависимость. Освободиться от отношений бывает особенно трудно, когда кажется, что вы просто не можете жить без второй половинки.

"Если уже долгое время находитесь в токсичных отношениях, вам может быть трудно найти выход — потому что кажется, что вы сами виноваты во всех проблемах", — говорит психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов "Профи" Эльнара Мустафина.

Со слов эксперта, подобные чувства — обычное явление. Потому что разрушающий партнёр часто использует газлайтинг, заставляя вас сомневаться в реальности.

Как выйти из деструктивных отношений: лайфхаки от психолога

Эксперт также рассказала про важные правила, которые следует соблюдать, если вы считаете, что пришло время порвать с абьюзивным партнёром и выйти из токсичности. Прекратить разрушающие вас отношения может быть очень сложно, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Вот несколько базовых шагов, которые облегчат процесс и помогут уйти от такой "любви" грамотно.

Шаг 1: Создайте систему безопасности

Шпаргалка от психолога: что делать, чтобы закончить деструктивные любовные отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Распишите план, что вы будете делать во время "переходного периода", уйдя от партнёра и привычной жизни. Где вы остановитесь? Какие вещи возьмёте? Чем будете заниматься и кому вы об этом расскажете?

Шаг 2: Поставьте перед собой цель стать независимым

Если у вас нет работы и собственных финансов, пришло время начать идти по этому пути. Пойдите на курсы, пройдите обучение, начните работать, пусть даже на маленькую зарплату или на неполную ставку. Ваша финансовая независимость — один из главных ключей к свободе.

Шаг 3: Поделитесь проблемой

Доверьтесь близкому человеку, чтобы он мог помочь вам. Если вы чувствуете угрозу, сообщите об этом правоохранительным органам.

Шаг 4: Не злоупотребляйте алкоголем

5 шагов к миру и гармонии: как оставить токсичного партнёра и начать любить себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Алкоголь снимает психологические защиты, и, если вы в грусти, он может усилить это ощущение и возникнет тяга — эмоциональная зависимость от человека. Также алкоголь может закрепиться как способ расслабления и убегания от проблем. Таким образом вы незаметно можете стать зависимой, а это не лучший вариант.

Шаг 5: Выразите свои чувства