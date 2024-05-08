Совсем не про любовь: "Милые" прозвища от мужчины, показывающие истинное отношение к женщине

Во время отношений между мужчиной и женщиной порой происходят не самые приятные ситуации. Опаснее всего — скрытые. Например, далеко не сразу партнёрша понимает, что возлюбленный что-то от неё скрывает или обманывает. Или не все дамы замечают пугающие признаки остывшего мужчины, который в мыслях уже думает о расставании. Иногда нелюбовь мужчины или его обесценивающее отношение к женщине можно легко вычислить по прямым оскорблениям и издёвкам. Но бывает всё сложнее, когда партнёр вроде бы называет вас ласково любимой глупышкой. Оказалось, что это тоже нехороший звоночек.

Обесценивание в отношениях может проявляться разными способами, но чаще всего люди сталкиваются с двумя — унижением и критикой. И то и другое легко считывается, когда проявляется явно фразами вроде "ты ничего не умеешь" или "ты опять всё сделала не так".

Обесценивание в отношениях: психолог объяснил, как распознать, что мужчина вас не уважает. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Но и то и другое может проявляться и в неявной, казалось бы, даже шутливой форме — через милые, на первый взгляд, прозвища, которые даёт вам любимый человек", — рассказывает Life.ru психолог Светлана Назоева. При этом такой формат обращения точно так же будет разрушать вас и подрывать самооценку, как и прямое проявление.

Глупышка, обжора, пампушка, пузатик и прочие слова, даже сказанные в шутку, указывают на вполне конкретный недостаток и больно бьют по самолюбию. Светлана Назоева Психолог

Один из опросов на эту тему показал, что в десятку самых токсичных прозвищ в паре попали даже такие условно нейтральные прозвища, как малышка, малыш, куколка, сладкая, пупсик и т.д.

Милые прозвища от мужчины, которые на самом деле таят в себе оскорбления и издёвки. Фото © Freepik / benzoix

Привычка давать прозвища, со слов эксперта, идёт из детства, когда таким образом дети пытаются распределить роли в группе. Обидное прозвище как бы указывало человеку его место в иерархии. Точно так же это работает и во взрослом возрасте.

Называя свою девушку глупышкой, мужчина автоматически ставит её в подчинённое положение. Светлана Назоева Психолог

И когда дело дойдёт до необходимости принятия важного решения, мнение "глупышки" вряд ли будет таким мужчиной услышано и учтено.

Принимая на себя обидное прозвище, мы соглашаемся с определённой ролью, которая нам отводится. Более того, словесное насилие на практике — один из самых часто игнорируемых типов насилия, который разрушает обе стороны. Рано или поздно партнёры в таких отношениях начинают терять уважение друг к другу. "Как можно уважать пупсика или лысика, строить доверительные отношения с хитрюгой или ждать помощи в сложной ситуации от куколки?", — поясняет психолог.

Как узнать истинное отношение мужчины к женщине по прозвищу, которое он ей дал: расшифровка милых кличек. Фото © Freepik