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8 мая, 14:00

Совсем не про любовь: "Милые" прозвища от мужчины, показывающие истинное отношение к женщине

Каждый человек индивидуален, и то, что одному кажется милым и приятным, для другого может быть неприемлемым. Порой бывает и так, что через, казалось бы, ласковые и милые прозвища мужчина унижает и обесценивает женщину. Как понять, что это ваш случай?

Во время отношений между мужчиной и женщиной порой происходят не самые приятные ситуации. Опаснее всего — скрытые. Например, далеко не сразу партнёрша понимает, что возлюбленный что-то от неё скрывает или обманывает. Или не все дамы замечают пугающие признаки остывшего мужчины, который в мыслях уже думает о расставании. Иногда нелюбовь мужчины или его обесценивающее отношение к женщине можно легко вычислить по прямым оскорблениям и издёвкам. Но бывает всё сложнее, когда партнёр вроде бы называет вас ласково любимой глупышкой. Оказалось, что это тоже нехороший звоночек.

Обесценивание в отношениях может проявляться разными способами, но чаще всего люди сталкиваются с двумя — унижением и критикой. И то и другое легко считывается, когда проявляется явно фразами вроде "ты ничего не умеешь" или "ты опять всё сделала не так".

Обесценивание в отношениях: психолог объяснил, как распознать, что мужчина вас не уважает. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обесценивание в отношениях: психолог объяснил, как распознать, что мужчина вас не уважает. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Но и то и другое может проявляться и в неявной, казалось бы, даже шутливой форме через милые, на первый взгляд, прозвища, которые даёт вам любимый человек", рассказывает Life.ru психолог Светлана Назоева. При этом такой формат обращения точно так же будет разрушать вас и подрывать самооценку, как и прямое проявление.

Глупышка, обжора, пампушка, пузатик и прочие слова, даже сказанные в шутку, указывают на вполне конкретный недостаток и больно бьют по самолюбию.

Светлана Назоева

Психолог

Глупышка, обжора, пампушка, пузатик и прочие слова, даже сказанные в шутку, указывают на вполне конкретный недостаток и больно бьют по самолюбию.
Глупышка, обжора, пампушка, пузатик и прочие слова, даже сказанные в шутку, указывают на вполне конкретный недостаток и больно бьют по самолюбию.

Один из опросов на эту тему показал, что в десятку самых токсичных прозвищ в паре попали даже такие условно нейтральные прозвища, как малышка, малыш, куколка, сладкая, пупсик и т.д.

Милые прозвища от мужчины, которые на самом деле таят в себе оскорбления и издёвки. Фото © Freepik / benzoix

Милые прозвища от мужчины, которые на самом деле таят в себе оскорбления и издёвки. Фото © Freepik / benzoix

Привычка давать прозвища, со слов эксперта, идёт из детства, когда таким образом дети пытаются распределить роли в группе. Обидное прозвище как бы указывало человеку его место в иерархии. Точно так же это работает и во взрослом возрасте.

Называя свою девушку глупышкой, мужчина автоматически ставит её в подчинённое положение.

Светлана Назоева

Психолог

Называя свою девушку глупышкой, мужчина автоматически ставит её в подчинённое положение.
Называя свою девушку глупышкой, мужчина автоматически ставит её в подчинённое положение.

И когда дело дойдёт до необходимости принятия важного решения, мнение "глупышки" вряд ли будет таким мужчиной услышано и учтено.

Принимая на себя обидное прозвище, мы соглашаемся с определённой ролью, которая нам отводится. Более того, словесное насилие на практике — один из самых часто игнорируемых типов насилия, который разрушает обе стороны. Рано или поздно партнёры в таких отношениях начинают терять уважение друг к другу. "Как можно уважать пупсика или лысика, строить доверительные отношения с хитрюгой или ждать помощи в сложной ситуации от куколки?", поясняет психолог.

Как узнать истинное отношение мужчины к женщине по прозвищу, которое он ей дал: расшифровка милых кличек. Фото © Freepik

Как узнать истинное отношение мужчины к женщине по прозвищу, которое он ей дал: расшифровка милых кличек. Фото © Freepik

Общение в паре имеет решающее значение, именно оно — тот фундамент, на котором будет строиться всё остальное. "Допуская оскорбительное обращение в свой адрес или используя его в адрес партнёра, мы своими руками закладываем под этот фундамент мину с часовым механизмом. И только вопрос времени, когда она всё разрушит", подытоживает Назоева.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию и не разочароваться в мужчинах и отношениях в целом, очень важно заранее понять, с каким человеком вы собираетесь играть в любовь. Для этого уже на первых свиданиях задайте эти неудобные вопросы, которые вскроют всю правду о человеке. И работает это не только для дам, но и для мужчин. Кстати, Life.ru как раз рассказал про женские архетипы. Узнав такой у своей возлюбленной, можно легко понять, как правильно с ней строить отношения и стоит ли вообще.

Верочка, Надя или Тося: Какая вы женщина из советского кино по знаку зодиака
Верочка, Надя или Тося: Какая вы женщина из советского кино по знаку зодиака
Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Ольга Годуненко
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