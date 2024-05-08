Названы 7 шагов, чтобы безболезненно "вынырнуть" из майских праздников в рабочие будни Психолог Самбурский: Вернуться в ритм после праздников поможет новая причёска 8 мая, 10:37 Россиян ждёт вторая волна майских праздников. Обложка © АГН "Москва"/Пелагия Тихонова

Майские праздники – желанная пора, любимый период шашлыков в длинные выходные для всех трудящихся. Можно поехать отдыхать за город, на море, в конце концов выспаться. Год от года людей, которые берут отгулы между праздниками и отключаются от дел, становится больше. Однако рано или поздно наступят будни. Психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как выйти на работу бодрым почти после двухнедельного перерыва.

Важно понимать: психическое состояние во многом зависит от физического. Сначала приводим в порядок тело, потом – заботимся о душе. Даже если вы эмоционально отдохнули и голова готова к работе, то тело после смены ритма на отдых, почти всегда испытывает проблемы с возвращением в рутину. Организму требуется заблаговременная подготовка, то есть постепенная адаптация. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

1. Сон

Во время долгих праздников сбивается режим сна: поздно ложимся и поздно встаём. За пару дней до работы важно отправляться в кровать до полуночи и отказаться от гаджетов. Ещё одна важная формула: засыпать и просыпаться в разные дни.

2. Еда

У многих майские праздники ассоциируются с шашлыком и другой тяжёлой пищей. Для её переваривания организму требуется много энергии. Поэтому ещё до рабочих будней Самбурский советует активно налегать на свежие салаты, которые слегка сбрызнуты маслом (и никакого майонеза). В целом стоит перейти на более лёгкую и полезную еду, сократить жирное и сладкое.

3. Физические нагрузки

Двигаться важно всегда и везде: занятия спортом, пешие прогулки и активные игры помогают оставаться в тонусе. Сильный и здоровый организм лучше справляется со стрессом и быстрее адаптируется к новым условиям, подчёркивает психолог. Взбодриться перед трудовыми буднями поможет любой приятный фитнес.

4. Подготовка

Понедельник не покажется таким ужасным, если подготовить одежду, обувь и необходимые документы заранее, рекомендует собеседник Life.ru. Мало кто в полусонном состоянии готов искать по всей квартире важную папку или носки. Подготовьтесь заранее, спокойно позавтракайте, оденьтесь и спокойно выходите из дома.

5. Разговор с коллегами

Начало первого рабочего дня можно провести, поболтав с коллегами коллегами о том, о сём. Даже у интровертов накопилось то, чем хочется поделиться. Поговорите с коллегами о выходных и сделайте плавный переход к обсуждению рабочих задач. Всем так будет комфортнее.

6. Начинать с малого

Не стоит сразу взваливать на себя кучу задач или начинать глобальный проект, отмечает Самбурский.

"Это как выходить играть в футбол после 40, не разбившись. Вроде всё помнишь и бегаешь как в юности, а тело не разогрето и обязательно растяжение будет. С мозгом так же — после перерыва он закостенел и нужно размять его небольшими задачами", — говорит он.

Вместо трудовых подвигов для начала можно навести порядок на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги и расписать задачи на ближайшие дни. Особое удовлетворение человек получит от выполнения задач, которые у него лучше всего получаются. А уже после "разминки" можно переходить к более серьёзным делам.

7. Мотивация

Вернуться в ритм поможет обновление гардероба или образа. Новая вещь или прическа поднимут настроение, и тоска об окончании праздников уйдёт на задний план. После работы полезно встретиться с друзьями, сходить в кино, парк или заняться тем, что приносит удовольствие.

Напомним, что в России идёт короткая рабочая неделя: она продлится всего три дня и завершится второй волной майских праздников. Когда начинаются выходные в честь 9 Мая, чем заняться на майских и когда выходить на работу — обо всём этом читайте на Life.ru.