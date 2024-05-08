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Названы 7 шагов, чтобы безболезненно "вынырнуть" из майских праздников в рабочие будни

Психолог Самбурский: Вернуться в ритм после праздников поможет новая причёска

8 мая, 10:37
Россиян ждёт вторая волна майских праздников. Обложка © АГН "Москва"/Пелагия Тихонова

Россиян ждёт вторая волна майских праздников. Обложка © АГН "Москва"/Пелагия Тихонова

Майские праздники – желанная пора, любимый период шашлыков в длинные выходные для всех трудящихся. Можно поехать отдыхать за город, на море, в конце концов выспаться. Год от года людей, которые берут отгулы между праздниками и отключаются от дел, становится больше. Однако рано или поздно наступят будни. Психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как выйти на работу бодрым почти после двухнедельного перерыва.

Важно понимать: психическое состояние во многом зависит от физического. Сначала приводим в порядок тело, потом – заботимся о душе. Даже если вы эмоционально отдохнули и голова готова к работе, то тело после смены ритма на отдых, почти всегда испытывает проблемы с возвращением в рутину. Организму требуется заблаговременная подготовка, то есть постепенная адаптация.

Станислав Самбурский

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Важно понимать: психическое состояние во многом зависит от физического. Сначала приводим в порядок тело, потом – заботимся о душе. Даже если вы эмоционально отдохнули и голова готова к работе, то тело после смены ритма на отдых, почти всегда испытывает проблемы с возвращением в рутину. Организму требуется заблаговременная подготовка, то есть постепенная адаптация.
Важно понимать: психическое состояние во многом зависит от физического. Сначала приводим в порядок тело, потом – заботимся о душе. Даже если вы эмоционально отдохнули и голова готова к работе, то тело после смены ритма на отдых, почти всегда испытывает проблемы с возвращением в рутину. Организму требуется заблаговременная подготовка, то есть постепенная адаптация.

1. Сон

Во время долгих праздников сбивается режим сна: поздно ложимся и поздно встаём. За пару дней до работы важно отправляться в кровать до полуночи и отказаться от гаджетов. Ещё одна важная формула: засыпать и просыпаться в разные дни.

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Невролог посоветовала на майских праздниках забросить соцсети, чтобы не стать жертвой FoMO

2. Еда

У многих майские праздники ассоциируются с шашлыком и другой тяжёлой пищей. Для её переваривания организму требуется много энергии. Поэтому ещё до рабочих будней Самбурский советует активно налегать на свежие салаты, которые слегка сбрызнуты маслом (и никакого майонеза). В целом стоит перейти на более лёгкую и полезную еду, сократить жирное и сладкое.

3. Физические нагрузки

Двигаться важно всегда и везде: занятия спортом, пешие прогулки и активные игры помогают оставаться в тонусе. Сильный и здоровый организм лучше справляется со стрессом и быстрее адаптируется к новым условиям, подчёркивает психолог. Взбодриться перед трудовыми буднями поможет любой приятный фитнес.

Россиянам посоветовали снизить рабочую нагрузку в период между майскими
Россиянам посоветовали снизить рабочую нагрузку в период между майскими

4. Подготовка

Понедельник не покажется таким ужасным, если подготовить одежду, обувь и необходимые документы заранее, рекомендует собеседник Life.ru. Мало кто в полусонном состоянии готов искать по всей квартире важную папку или носки. Подготовьтесь заранее, спокойно позавтракайте, оденьтесь и спокойно выходите из дома.

5. Разговор с коллегами

Начало первого рабочего дня можно провести, поболтав с коллегами коллегами о том, о сём. Даже у интровертов накопилось то, чем хочется поделиться. Поговорите с коллегами о выходных и сделайте плавный переход к обсуждению рабочих задач. Всем так будет комфортнее.

6. Начинать с малого

Не стоит сразу взваливать на себя кучу задач или начинать глобальный проект, отмечает Самбурский.

Россиянам дали советы, как не потратить все деньги на майских праздниках
Россиянам дали советы, как не потратить все деньги на майских праздниках

"Это как выходить играть в футбол после 40, не разбившись. Вроде всё помнишь и бегаешь как в юности, а тело не разогрето и обязательно растяжение будет. С мозгом так же — после перерыва он закостенел и нужно размять его небольшими задачами", — говорит он.

Вместо трудовых подвигов для начала можно навести порядок на рабочем месте, выбросить ненужные бумаги и расписать задачи на ближайшие дни. Особое удовлетворение человек получит от выполнения задач, которые у него лучше всего получаются. А уже после "разминки" можно переходить к более серьёзным делам.

7. Мотивация

Вернуться в ритм поможет обновление гардероба или образа. Новая вещь или прическа поднимут настроение, и тоска об окончании праздников уйдёт на задний план. После работы полезно встретиться с друзьями, сходить в кино, парк или заняться тем, что приносит удовольствие.

Майские праздники продолжаются: Как отдыхаем на 9 Мая в 2024 году
Майские праздники продолжаются: Как отдыхаем на 9 Мая в 2024 году

Напомним, что в России идёт короткая рабочая неделя: она продлится всего три дня и завершится второй волной майских праздников. Когда начинаются выходные в честь 9 Мая, чем заняться на майских и когда выходить на работу — обо всём этом читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Станислав Самбурский
Станислав Самбурский
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