Невролог посоветовала на майских праздниках забросить соцсети, чтобы не стать жертвой FoMO Врач Демьяновская: Скроллинг соцсетей создаёт ощущение упущенной выгоды 7 мая, 05:39 Скроллинг соцсетей создаёт ощущение упущенной выгоды. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Проверка сообщений, соцсетей и переписка в мессенджерах становятся для многих настоящим наркотиком. И это сравнение недалеко от истины. Дело в том, что сообщения о лайке или прохождении нового уровня в незатейливой игре-головоломке ненадолго повышают уровень дофамина. Это нейромедиатор, который вырабатывается в организме, когда человек делает что-то полезное для улучшения своей жизни: вкусно ест, завершает какое-то важное дело, взаимодействует с другими людьми и получает удовлетворение от произошедшего. О том, как на майских праздниках не попасться на эту "дофаминовую удочку", Life.ru рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По словам Демьяновской, у употребления такого "дешёвого дофамина" есть серьёзные последствия: На скроллинг соцсетей уходит большое количество времени. Переключаясь с важных задач на игру или просматривание постов, человек испытывает серьёзные сложности с тем, чтобы потом снова сосредоточиться на рабочем или учебном проекте.

Виртуальное общение всё чаще заменяет реальное взаимодействие между людьми.

Регулярное получение информации о жизни и успехах друзей, знакомых и своих кумиров — певцов, актёров, известных блогеров — повышает уровень тревожности и создаёт ощущение упущенной выгоды. Это явление даже обозначается определённым термином — the fear of missing out (FoMO), страх что-то упустить, отстать от других.

Отказаться от регулярного просмотра соцсетей или скроллинга новостных лент бывает непросто, особенно во время рабочей недели. У многих людей работа так или иначе связана с информационными технологиями. Кроме того, в ежедневной круговерти "работа – дом" довольно сложно отказаться от регулярной дофаминовой подпитки, которая не требует особых усилий, но даёт иллюзорное ощущение более насыщенной жизни. Однако у нас впереди вторая часть майских праздников, а это прекрасное время для диджитал-детокса.

Специалисты проводят аналогию между диджитал-детоксом и обязательным воздержанием при лечении других видов зависимостей. Поэтому несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, особенно если она в обычной жизни связана с работой. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-невролог

В результате, подчёркивает невролог, во время майских праздников или отпусков можно с меньшим риском "синдрома отмены" снизить нагрузку на нервную систему и хотя бы ограничить потребление цифровой информации.

Напомним, что в России началась короткая рабочая неделя: она продлится всего три дня и завершится второй волной майских праздников. Когда начинаются выходные в честь 9 Мая, чем заняться на майских и когда выходить на работу — обо всём этом читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев