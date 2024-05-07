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Невролог посоветовала на майских праздниках забросить соцсети, чтобы не стать жертвой FoMO

Врач Демьяновская: Скроллинг соцсетей создаёт ощущение упущенной выгоды

7 мая, 05:39
Скроллинг соцсетей создаёт ощущение упущенной выгоды. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Скроллинг соцсетей создаёт ощущение упущенной выгоды. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Проверка сообщений, соцсетей и переписка в мессенджерах становятся для многих настоящим наркотиком. И это сравнение недалеко от истины. Дело в том, что сообщения о лайке или прохождении нового уровня в незатейливой игре-головоломке ненадолго повышают уровень дофамина. Это нейромедиатор, который вырабатывается в организме, когда человек делает что-то полезное для улучшения своей жизни: вкусно ест, завершает какое-то важное дело, взаимодействует с другими людьми и получает удовлетворение от произошедшего. О том, как на майских праздниках не попасться на эту "дофаминовую удочку", Life.ru рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По словам Демьяновской, у употребления такого "дешёвого дофамина" есть серьёзные последствия:

  • На скроллинг соцсетей уходит большое количество времени. Переключаясь с важных задач на игру или просматривание постов, человек испытывает серьёзные сложности с тем, чтобы потом снова сосредоточиться на рабочем или учебном проекте.
  • Виртуальное общение всё чаще заменяет реальное взаимодействие между людьми.
  • Регулярное получение информации о жизни и успехах друзей, знакомых и своих кумиров — певцов, актёров, известных блогеров — повышает уровень тревожности и создаёт ощущение упущенной выгоды. Это явление даже обозначается определённым термином — the fear of missing out (FoMO), страх что-то упустить, отстать от других.
Россиянам дали советы, как не потратить все деньги на майских праздниках
Россиянам дали советы, как не потратить все деньги на майских праздниках

Отказаться от регулярного просмотра соцсетей или скроллинга новостных лент бывает непросто, особенно во время рабочей недели. У многих людей работа так или иначе связана с информационными технологиями. Кроме того, в ежедневной круговерти "работа – дом" довольно сложно отказаться от регулярной дофаминовой подпитки, которая не требует особых усилий, но даёт иллюзорное ощущение более насыщенной жизни. Однако у нас впереди вторая часть майских праздников, а это прекрасное время для диджитал-детокса.

Специалисты проводят аналогию между диджитал-детоксом и обязательным воздержанием при лечении других видов зависимостей. Поэтому несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, особенно если она в обычной жизни связана с работой.

Екатерина Демьяновская

Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-невролог

Специалисты проводят аналогию между диджитал-детоксом и обязательным воздержанием при лечении других видов зависимостей. Поэтому несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, особенно если она в обычной жизни связана с работой.
Специалисты проводят аналогию между диджитал-детоксом и обязательным воздержанием при лечении других видов зависимостей. Поэтому несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, особенно если она в обычной жизни связана с работой.

В результате, подчёркивает невролог, во время майских праздников или отпусков можно с меньшим риском "синдрома отмены" снизить нагрузку на нервную систему и хотя бы ограничить потребление цифровой информации.

Россиянам посоветовали снизить рабочую нагрузку в период между майскими
Россиянам посоветовали снизить рабочую нагрузку в период между майскими

Напомним, что в России началась короткая рабочая неделя: она продлится всего три дня и завершится второй волной майских праздников. Когда начинаются выходные в честь 9 Мая, чем заняться на майских и когда выходить на работу — обо всём этом читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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