Игра в молчанку: Психолог предупредила об опасности висхолдинга в отношениях

Нередко в отношениях встречается одна из форм пассивной агрессии под названием висхолдинг. Когда партнёр не повышает голос и не поднимает руку на вас, а наказывает за проступки молчанием. Об опасности такого, казалось бы, безобидного способа общения высказалась психолог Анна Завертяева в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, "висхолдинг" — это один из способов манипуляции, когда человек пытается избежать прямого разговора о проблеме. Один партнёр заставляет другого чувствовать вину и вынуждает самостоятельно догадываться, что пошло не так.

"Молчание партнёра способно сильно ранить и "загнать" в состояние неконтролируемого страха, потому что нам важно получать обратную связь от мира и понимать, что происходит", — объяснила психолог.

Порой человек даже не понимает, что "играет в молчанку". Однако для некоторых это может быть фишкой в общении или вредной привычкой. Как пояснила эксперт, такие люди боятся столкнуться с эмоциями партнёра или просто игнорируют проблему.

"При помощи висхолдинга легко подсадить партнёра на эмоциональные качели и сформировать неврозы: неделю с ним общаться каждые две минуты, а потом резко пропасть на месяц и молчать", — отметила Завертяева.

Если вы заметили у себя такую проблему, первое, что надо сделать, — определить причину молчания. Это может быть подавленная агрессия, устойчивая модель поведения или способ манипуляции. Нужно научиться говорить о проблемах без упрёков, обид и претензий, заключила психолог.