Психолог объяснила шопоголикам, как перестать спускать деньги на бесконечные заказы

Для борьбы с привычкой делать спонтанные и необдуманные покупки (шопоголизмом) в первую очередь необходимо начать контролировать свой бюджет и анализировать траты, пользоваться наличными и заранее снимать только ту сумму, которая требуется для покупки. Такой совет дала психолог Юлия Харитонова, её слова приводит РИАМО.

Также специалист рекомендует сократить число подписок на онлайн-магазины. Людям, страдающим зависимостью от шопинга, стоит оставить лишь пару основных маркетплейсов, и делать заказы только после тщательного обдумывания.

Существенную пользу может принести стратегия ожидания. По словам Харитоновой, если отложить покупку на неделю, то в течение этого времени желание сделать её может значительно поубавиться или же вовсе пропасть. Также можно прибегнуть к помощи близких, которые осознанно подходят к покупкам, и оплачивать приобретения при них — знакомый или родственник не позволит купить ненужную вещь.

"Если же перечисленные методы не сработают, следует обратиться за профессиональной помощью", — подчеркнула психолог.

По её словам, зависимость от шопинга может появиться из-за массированной атаки рекламными предложениями. Производитель стремится сподвигнуть покупателя на покупки с помощью агрессивного маркетинга, затрагивающего эмоции.