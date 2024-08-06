Ядерное зло: 15 пронзительных кадров в память о трагедии в Хиросиме спустя 79 лет 6 августа 1945 года в Японии произошла трагедия, навсегда вошедшая в учебники истории, — американцы скинули атомную бомбу на город Хиросиму. В первые секунды взрыв унёс жизни около 80 тысяч человек. В день памяти Life.ru показывает, почему такое нельзя допускать снова. 6 августа, 12:50 Дeнь пaмяти жepтв aтoмнoй бoмбapдиpoвки Χиpocимы 6 августа: 79 лет со дня трагедии. Обложка © Wikipedia / George R. Caron / Charles Levy

79 лет назад в этот день — 6 августа 1945 года — над городом Хиросимой, Япония, была сброшена атомная бомба. Этот день стал трагической вехой в истории человечества, когда мирные жители стали жертвами чудовищной силы ядерного оружия. Ежегодно 6 августа отмечается День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы — время, когда мы склоняем головы в скорби и отдаём дань памяти тем, кто погиб в огне ядерного взрыва.

Кто виноват в трагедии Хиросимы и Нагасаки







Военное руководство США приняло решение применить атомную бомбу против Японии, чтобы ускорить окончание Второй мировой войны. Они рассматривали это как средство достижения победы любой ценой. Таким образом 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Взрыв уничтожил большую часть города, унеся жизни сотен тысяч человек. Точное число погибших неизвестно, но оценочно это не менее 200 тысяч человек. Ещё большее количество людей получили тяжёлые ранения и остались без крова.

Сколько погибло во время бомбёжки Хиросимы













Согласно приблизительным подсчётам, взрыв атомной бомбы в Хиросиме мгновенно унёс жизни от 70 до 80 тысяч человек. А к концу 1945 года ещё около 165 тысяч человек скончались от полученных ожогов и лучевой болезни.

Люди, подвергшиеся воздействию радиации после взрыва атомной бомбы, испытывали мучительные симптомы лучевой болезни. В первые дни они страдали от сильных ожогов, тошноты, рвоты, диареи. Затем начинали выпадать волосы, кровоточить дёсны, внутренние органы. Следом развивались серьёзные инфекции из-за разрушения костного мозга и иммунной системы.

Облучённые выжившие испытывали сильнейшие боли и мучения. Многие умирали в течение нескольких недель или месяцев от полиорганной недостаточности, вызванной лучевым поражением. Те, кто выживал, часто сталкивались с онкологическими заболеваниями в будущем. В течение последующих десяти лет количество умерших от последствий радиационного облучения и онкологических заболеваний превысило 200 тысяч человек.

Дeнь пaмяти жepтв aтoмнoй бoмбapдиpoвки Χиpocимы: реальные фото













День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа — день скорби по последствиям применения ядерного оружия. Эта страшная трагедия унесла сотни тысяч жизней и оставила неизгладимый след в истории человечества. Ежегодно, вспоминая жертв Хиросимы, мы должны осознавать, что подобные катастрофы недопустимы. Человечество обязано сделать всё возможное, чтобы предотвратить повторение подобных событий и гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет применено.

Авторы Елизавета Терешкова