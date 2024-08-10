"Страсти по кабачкам": топ-10 мемов про овощ, который всех достал

Начнём с инструкции от художницы Евы Морозовой, автора уморительного проекта ШКЯ. Помните легендарный ролик про файлообменник "Скайп"? Да, это тоже её рук дело. Оказалось, у девушки ещё много приколов припасено. Итак, что Ева предлагает кабачкам? Есть два варианта.

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А вот это уже что-то очень смешное и страшное одновременно.

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У героев "Гарри Поттера" август — тоже занятой месяц: нужно разнести кабачки по всем родственникам. И неважно, хотят те этого или нет.

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Не уверены, подходит ли это под категорию мемов, но прикол ещё тот. Получается, это "кабачкошеринг"! Интересно, сработал ли такой подход...

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Ещё один абсолютно гениальный мем от Евы Морозовой и её проекта ШКЯ. Все мы немного Денис...

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А тут и мемов никаких не надо! Жизнь сама подкидывает такие инфоповоды — обхохочешься. Остаётся только догадываться, зачем же женщина это сделала...

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А как вам этот прикол из 2018-го? Ещё одно доказательство: ежегодный кабачковый кризис — проблема вечная. Правильно Салтыков-Щедрин говорил: "Если через 100 лет меня спросят, что происходит в России, я отвечу: все ищут, кому сбагрить кабачки". Ну может, и не так, но суть вы уловили.

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Ещё говорят, что кабачки — универсальный овощ. Мол, из него и рагу, и варенье... и боты. Нет, ну правда, смотрите, какие зачётные штиблетики. Кто бы себе такие урвал?

Фото © Reddit / cry724

И если вы думали, что кабачки — исключительно наш прикол, как бы не так! Каждый август эти овощи (с кулинарной точки зрения) превращаются в проблему глобального масштаба. Вот мем, который мы нашли на "Реддите". Переводим: "Приготовьтесь, огородники на подходе со своими кабачками".

Фото © Reddit / atodaso

Ну и напоследок работа художницы, в которой она переиграла знаменитый сюжет с запретным плодом. Что сказать, может, и правда, что проблемы рода человеческого пошли именно с него? С кабачка? Кто знает...

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