"Страсти по кабачкам": топ-10 мемов про овощ, который всех достал
На дворе конец лета, а это значит, что уже во всю начинается "кабачкеддон" (кабачки + армагеддон, поняли?). По этому поводу Life.ru собрал 10 уморительных приколов. Точно для любителей качественного юмора, конечно же.
Начнём с инструкции от художницы Евы Морозовой, автора уморительного проекта ШКЯ. Помните легендарный ролик про файлообменник "Скайп"? Да, это тоже её рук дело. Оказалось, у девушки ещё много приколов припасено. Итак, что Ева предлагает кабачкам? Есть два варианта.
А вот это уже что-то очень смешное и страшное одновременно.
Фото © X / p_rubenkov
У героев "Гарри Поттера" август — тоже занятой месяц: нужно разнести кабачки по всем родственникам. И неважно, хотят те этого или нет.
Фото © X / unia_ksu
Не уверены, подходит ли это под категорию мемов, но прикол ещё тот. Получается, это "кабачкошеринг"! Интересно, сработал ли такой подход...
Фото © X / Russia_NC
Ещё один абсолютно гениальный мем от Евы Морозовой и её проекта ШКЯ. Все мы немного Денис...
Фото © Telegram / shkya
А тут и мемов никаких не надо! Жизнь сама подкидывает такие инфоповоды — обхохочешься. Остаётся только догадываться, зачем же женщина это сделала...
Фото © Telegram / aviasales
А как вам этот прикол из 2018-го? Ещё одно доказательство: ежегодный кабачковый кризис — проблема вечная. Правильно Салтыков-Щедрин говорил: "Если через 100 лет меня спросят, что происходит в России, я отвечу: все ищут, кому сбагрить кабачки". Ну может, и не так, но суть вы уловили.
Фото © X / sarcazmator
Ещё говорят, что кабачки — универсальный овощ. Мол, из него и рагу, и варенье... и боты. Нет, ну правда, смотрите, какие зачётные штиблетики. Кто бы себе такие урвал?
Фото © Reddit / cry724
И если вы думали, что кабачки — исключительно наш прикол, как бы не так! Каждый август эти овощи (с кулинарной точки зрения) превращаются в проблему глобального масштаба. Вот мем, который мы нашли на "Реддите". Переводим: "Приготовьтесь, огородники на подходе со своими кабачками".
Фото © Reddit / atodaso
Ну и напоследок работа художницы, в которой она переиграла знаменитый сюжет с запретным плодом. Что сказать, может, и правда, что проблемы рода человеческого пошли именно с него? С кабачка? Кто знает...
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / herta_burbe
На сегодня мемов достаточно. Кабачки, кстати, и без шуток — довольно интересный овощ... Или не овощ? Вот как раз об этом и многом другом мы уже рассказали в другом материале Life.ru. Уж поверьте, интересных фактов о кабачках оказалось предостаточно.