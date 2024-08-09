"Почему женщины убивают": 5 историй россиянок, чьë терпение лопнуло Пять женщин, которых загнали в угол жизнь и домашнее насилие, сделали роковой шаг. В этом материале Life.ru рассказывает их истории — от отчаянной самообороны до запланированных преступлений. 9 августа, 16:00 Реальные истории женщин, кому пришлось расправиться с мужьями: что с ними стало. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / couch_with_dark_past, © YouTube / Дорога на северо-запад

Вопрос домашнего насилия остаётся острой темой в России. Но что происходит, когда терпение иссякает? Когда страх и боль накапливаются годами, а чувство беспомощности становится невыносимым? Это истории женщин, которые однажды решили, что больше не могут терпеть. Их решения были разными — от отчаянной самообороны до планирования преступления. Но все они оказались в эпицентре трагедии, которая навсегда изменила их жизни.

Галина Каторова: "Он меня душил верёвкой от моего же крестика"

История Галины Каторовой. Фото © Change.org

Галина Каторова из Находки — женщина, которую жизнь загнала в угол. Её муж Максим был известен агрессивностью и не раз поднимал на супругу руку. На протяжении семи лет Галина терпела побои и унижения, надеясь, что он изменится ради дочери. Но в тот роковой вечер в марте 2017 года всё зашло слишком далеко. Максим в очередном приступе ярости начал душить Галину верёвкой от её крестика. Она схватила нож и в панике и страхе за свою жизнь нанесла мужчине 11 ударов, один из которых оказался смертельным.

Галина попала в СИЗО, а её дело вызвало широкий резонанс. Люди подписывали петиции, требуя справедливости. Суд сначала приговорил её к трём годам, но в итоге оправдал, признав, что она действовала в состоянии самообороны. Теперь Галина пытается вернуться к нормальной жизни, но память о том, что произошло, будет преследовать её всегда.

Ольга Симонова: "Мой стендап — это моя терапия"

История Ольги Симоновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / couch_with_dark_past

Ольга Симонова — женщина, которая нашла в себе силы не только выжить после тюремного срока, но и стать голосом для других. Она провела пять с половиной лет в колонии за убийство мужа, который бил её на протяжении шести лет. Однажды женщина не выдержала и нанесла ему удар ножом, защищая себя и их маленького сына, страдающего аутизмом.

После освобождения Ольга начала заниматься проектами, посвящëнными домашнему насилию, и выступать на стендапах, где использует юмор как способ рассказать о своих переживаниях. "Мой стендап — это моя терапия", — говорит она. Ольга хочет, чтобы другие женщины поняли: терпеть насилие нельзя и, даже когда кажется, что выхода нет, всегда есть шанс изменить свою жизнь.

Оксана Гончарова: "Сначала бил головой об стену, потом схватился за ножницы"

Оксана Гончарова. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oxana.goncharova.75

Оксана Гончарова — бывшая журналистка, мать троих детей. Жизнь девушки стала адом, когда муж, с которым она прожила 15 лет, начал превращаться в настоящего монстра. Он избивал, душил, угрожал ножом, но полиция не реагировала на заявления Оксаны. Однажды, когда мужчина снова напал на неё, Гончарова схватила ножницы и нанесла мужу удар, который стал роковым.

Теперь Оксана сидит в СИЗО и ждёт приговора суда присяжных. Она жалеет, что не ушла от мужа раньше, но понимает, что тогда у неё не было выбора. "Я думала, что всё наладится, терпела, молчала", — пишет она в письмах. Судьба Оксаны Гончаровой станет решением для многих женщин, оказавшихся в подобных ситуациях.

Кристина Шидукова: "Он меня считал низшим существом"

История Кристины Шидуковой из Геленджика. Фото © YouTube / Дорога на северо-запад

Кристина Шидукова из Геленджика — молодая женщина, которая мечтала о крепкой семье. Но её муж Ахмед оказался совсем не тем, кого она ожидала. Мужчина бил, унижал и постоянно контролировал. Когда в августе 2018 года партнёр снова поднял на женщину руку, Кристина, держа на руках маленького сына, схватила кухонный нож и ударила сожителя в ответ. Этот удар оказался смертельным.

Теперь Кристина сидит на скамье подсудимых, её обвиняют в умышленном убийстве. Она же утверждает, что защищала себя и ребенка. Суд присяжных впервые в истории Геленджика рассматривает это дело, и его исход может стать прецедентом для других женщин, оказавшихся в таких же обстоятельствах.

Тамилла Ахмедова: "Я допустила роковую ошибку"

Почему женщины убивают: история Тамиллы Ахмедовой. Фото © Pomorie.ru

Тамилла Ахмедова прожила с мужем 24 года, терпя его агрессию и унижения. Когда их совместный бизнес начал рушиться, а муж стал ещё более жестоким, женщина решила, что терпеть больше не может. Тамилла наняла человека, который согласился убить её супруга за 150 тысяч рублей. Но покушение провалилось — мужчина выжил.

Тамилла Ахмедова была арестована и осуждена на 8 лет колонии общего режима за организацию убийства. В суде она раскаивалась, признавая свою вину. "Я допустила роковую ошибку", — говорит она, понимая, что это решение было самым страшным в её жизни.

Эти пять историй — лишь малая часть трагедий, которые происходят в семьях по всей стране. Домашнее насилие — проблема, о которой говорят, но она часто остаётся без решения. Женщины, столкнувшиеся с агрессией мужей, часто оказываются в ловушке без поддержки и защиты. А когда терпение лопается, последствия могут быть ужасными.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Общество должно не только обсуждать эту проблему, но и предлагать реальные пути решения. Законодательство, полиция, поддержка и понимание — всё это должно работать в интересах жертв, а не против них. Эти истории должны стать не только предупреждением, но и призывом к действиям, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Авторы Сергей Трофимов