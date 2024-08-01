В Подмосковье журналистку признали виновной в убийстве бывшего сожителя ножницами

Присяжные Электростальского суда в Подмосковье признали виновной экс-журналистку газеты "Ведомости" и РБК Оксану Гончарову в убийстве бывшего сожителя Алексея Самусева, однако подчеркнули, что та заслуживает снисхождения. Об этом в четверг, 1 августа, заявил адвокат Александр Гаранин.

"Коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что решение о наказании объявят 19 августа.

По данным следствия, всё произошло в сентябре 2022 года. В то время журналистка уже рассталась с мужчиной, однако они жили по соседству. Однажды Самусев выпивал вместе с другом дома у Гончаровой. Они поссорились и женщина несколько раз ударила оппонента ножницами, в результате чего он умер.

Самусева ранее судили за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. Гончарова уверяла, что действовала в рамках самообороны, а бывший возлюбленный, будучи пьяным, сам первым ударил её ножницами. Адвокат журналистки указывал, что убитый часто избивал подзащитную. Теперь Гончаровой грозит 15 лет колонии, однако позиция присяжных позволит снизить срок до 10 лет.