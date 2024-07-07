"Пельменный король" из Карелии убил бывшую из пистолета для забоя скота

Бизнесмен из Петрозаводска в Республике Карелии не смог справиться с уходом бывшей жены и решил ей отомстить. Как пишет kp.ru, обезумевший мужчина убил женщину из пистолета для убоя скота прямо на рабочем месте, на глазах у шокированных коллег.

По данным издания, пара находилась в браке больше 15 лет и воспитывала двоих детей. Женщина работала ревизором, а мужчина был владельцем пельменной. Он нахваливал продукт и активно раздавал интервью местным СМИ, стараясь выглядеть семьянином, но на самом деле он был настоящим тираном.

Знакомые погибшей рассказали, что семья распалась год назад. Женщина признавалась, что бывший был абьюзером и психопатом. Ходили слухи, что он вывозил экс-супругу в лес, где пытал и угрожал. После развода мужчина не успокоился: он считал, что бывшая избранница ему изменяла.

В один из дней мужчина нагрянул на работу к бывшей под видом клиента. Он приказал находившимся в кабинете сотрудникам не двигаться и с безумным лицом направился к экс-супруге.

"Выстрелил из пистолета для забоя скота в Ирину и накинулся на неё с ножом. Слава богу, что больше никто не пострадал. На крики пришли наши мужчины, быстро скрутили Александра, связали и угомонили. Мы надеемся, что он сгниёт в тюрьме и больше никому не причинит вреда. Он специально пришёл убить Ирину. Маленькую, беззащитную, такую хорошую! Она никогда ему не изменяла", — признались очевидцы.

Сейчас мужчина находится под следствием, ему грозит 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что в день убийства он был пьян и собирался пытать свою жертву: в его рюкзаке нашли изоленту, бинты, плоскогубцы и шокер.