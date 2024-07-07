"Пельменный король" из Карелии убил бывшую из пистолета для забоя скота
Бизнесмен из Петрозаводска жестоко убил бывшую жену на её рабочем месте
Бизнесмен из Петрозаводска жестоко убил бывшую жену на её рабочем месте. Обложка © kp.ru
Бизнесмен из Петрозаводска в Республике Карелии не смог справиться с уходом бывшей жены и решил ей отомстить. Как пишет kp.ru, обезумевший мужчина убил женщину из пистолета для убоя скота прямо на рабочем месте, на глазах у шокированных коллег.
По данным издания, пара находилась в браке больше 15 лет и воспитывала двоих детей. Женщина работала ревизором, а мужчина был владельцем пельменной. Он нахваливал продукт и активно раздавал интервью местным СМИ, стараясь выглядеть семьянином, но на самом деле он был настоящим тираном.
Знакомые погибшей рассказали, что семья распалась год назад. Женщина признавалась, что бывший был абьюзером и психопатом. Ходили слухи, что он вывозил экс-супругу в лес, где пытал и угрожал. После развода мужчина не успокоился: он считал, что бывшая избранница ему изменяла.
В один из дней мужчина нагрянул на работу к бывшей под видом клиента. Он приказал находившимся в кабинете сотрудникам не двигаться и с безумным лицом направился к экс-супруге.
"Выстрелил из пистолета для забоя скота в Ирину и накинулся на неё с ножом. Слава богу, что больше никто не пострадал. На крики пришли наши мужчины, быстро скрутили Александра, связали и угомонили. Мы надеемся, что он сгниёт в тюрьме и больше никому не причинит вреда. Он специально пришёл убить Ирину. Маленькую, беззащитную, такую хорошую! Она никогда ему не изменяла", — признались очевидцы.
Сейчас мужчина находится под следствием, ему грозит 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что в день убийства он был пьян и собирался пытать свою жертву: в его рюкзаке нашли изоленту, бинты, плоскогубцы и шокер.
Другой ревнивец облил бензином и поджёг собственную жену, которая спустя несколько дней скончалась в реанимации. Всё произошло в Первоуральске Свердловской области во время домашнего застолья.