Нашёл помоложе: Ревнивица из Коми пыталась заживо сжечь бывшего вместе с его новой пассией

57-летняя россиянка из ревности попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего вместе с его новой любовницей. Подробностями развернувшейся в Коми вендетты поделился SHOT. Злодейкой оказалась жительница села Подъельск отвергнутая сожителем, который был на 25 лет младше неё. Мужчина ушёл к другой, более молодой избраннице. Но его бывшая не смогла с этим смириться.

Жительница села Подъельск не смогла простить бывшему уход к более молодой избраннице. Фото © SHOT

Поздним вечером женщина вооружилась канистрой с бензином, подожгла деревянный дом, в котором спал её бывший со своей новой пассией, и сбежала. К счастью, парочка проснулась от сильного дыма и огня и успела выбежать на улицу.