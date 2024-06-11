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11 июня, 11:51

Нашёл помоложе: Ревнивица из Коми пыталась заживо сжечь бывшего вместе с его новой пассией

SHOT: 57-летней жительнице Коми грозит срок за поджог дома, где спал её сожитель

57-летняя россиянка из ревности попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего вместе с его новой любовницей. Подробностями развернувшейся в Коми вендетты поделился SHOT. Злодейкой оказалась жительница села Подъельск отвергнутая сожителем, который был на 25 лет младше неё. Мужчина ушёл к другой, более молодой избраннице. Но его бывшая не смогла с этим смириться.

Жительница села Подъельск не смогла простить бывшему уход к более молодой избраннице. Фото © SHOT

Жительница села Подъельск не смогла простить бывшему уход к более молодой избраннице. Фото © SHOT

Поздним вечером женщина вооружилась канистрой с бензином, подожгла деревянный дом, в котором спал её бывший со своей новой пассией, и сбежала. К счастью, парочка проснулась от сильного дыма и огня и успела выбежать на улицу.

Мстительницу задержали, ей грозит до 15 лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Выяснилось, что ранее она была судима за угрозу убийством и уничтожение имущества.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве студентка из-за ревности едва не убила однокурсницу кувалдой, а на Ставрополье ослеплённый ревностью инспектор ДПС чуть не убил коллегу в его день рождения. Кроме того, жительница Екатеринбурга погибла от рук своего бывшего супруга, который не смог принять, что его жена после развода начала новые отношения. У погибшей осталась 9-летняя дочь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Poznyakov

Марина Калегина
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