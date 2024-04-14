Психолог назвала кардинальные отличия мужской ревности от женской

Характер ревности у разных полов отличается, говорит ряд исследований. Так, мужчины воспринимают любую женскую измену, неважно, мнимую или реальную, как угрозу, в то время как интенсивность ревности у женщин варьируется от степени опасности для отношений. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Ведмицкая.

"Кроме того, мужчины сконцентрированы на сексуальных изменах женщины, в частности на том, насколько успешен тот, с кем изменяют, — каков его социальный статус, уровень успеха и достатка. А женщины же склонны обращать внимание на то, как выглядит та, с которой изменяют, — насколько она моложе и привлекательнее, а также то, имела ли место только сексуальная измена или эмоциональная в том числе", — объяснила психолог в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, у ревности есть ещё и физиологические причины. Для представительниц прекрасного пола значение имеют гормональные изменения, особенно периоды послеродовой депрессии и начало менопаузы. В случае мужчин причиной может стать травма головного мозга.

"Не стоит недооценивать вклад в развитие этой проблемы и других вопросов здоровья — повреждения сосудов головного мозга, половые дисфункции, травмирующий психологический опыт в прошлом", — заключила Ведмицкая.