Назван возраст, после которого ревность может говорить о психических расстройствах

Сама по себе патологическая ревность не является диагнозом, однако может говорить о наличии психиатрического отклонения. К проявлению этого чувства чаще склонны люди после 30 лет, рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры психологии и психотерапии факультета "консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая. По её словам, когда в течение дня большинство переживаний связаны с ревностью, это признак патологии.

"Это могут быть мысли о неверности партнёра, сомнения в правдивости его слов, отслеживание его местонахождения с помощью смартфона. Или если вы не можете сконцентрироваться на выполнении других дел, постоянно отвлекаясь на переживания, думаете о неверности своего партнёра", — описала специалист в интервью с "Газетой.ru".

Ещё один признак патологической ревности проявляется, когда большинство ссор с партнёром возникают именно на этой почве. Ревность, которая ухудшает жизнь самого ревнивца и сводит с ума его вторую половину, является одним из проявлений психических расстройств, подчеркнула специалист. Психолог добавила: точно сказать о том, что у человека есть склонность к патологической ревности, невозможно, так как многие списывают это на экспрессивный характер возлюбленного.

"Однако, исходя из статистических данных, мы знаем о том, что склонны к подобного рода переживаниям люди в возрасте от 30 лет", — резюмировала эксперт.