"Есть проблемы с доверием": Психолог объяснила, почему люди ревнуют вторую половинку и что с этим делать

В самом начале отношений ревность кажется милым проявлением чувств, но через некоторое время она может действительно убить любовь, которую партнёры испытывают друг к другу. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог Ольга Романив.

"У некоторых людей есть проблемы с доверием, берущие своё начало в детстве или предыдущих отношениях. Важно устанавливать границы — что делать можно, а чего нельзя. Если у человека отсутствует понимание личного пространства, то отношения с ним, к сожалению, долго не продлятся," — объясняет специалист.

Сама по себе ревность — нормальное чувство, но в определённых ситуациях она может быть нездоровой. Здоровая ревность возникает тогда, когда есть очевидный повод. Но если вы без определённой причины агрессивны и пытаетесь контролировать человека, то необходимо эту проблему решать.

По словам Романив, лучше всего сесть за стол переговоров. Необходимо привлечь партнёра к борьбе за гармонию в отношениях. После того как вы обсудите причины, необходимо показать своей второй половинке, как сильно вы её любите. Будьте нежны, добры, ласковы и заботливы.