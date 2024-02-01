Психолог усомнился в способности ChatGPT найти партнёра по душе
Психолог Ланг: Чат-бот ChatGPT не поможет найти подходящего партнёра
С развитием технологий и искусственного интеллекта у людей снижаются коммуникативные навыки. Об этом заявил семейный психолог Сергей Ланг, комментируя нашумевшую историю программиста из Москвы, который нашёл невесту с помощью чат-бота ChatGPT.
"Всё-таки такие отношения строятся на чувствах, на эмоциях, на доверии. Программа не сможет этого сделать. Она не сумеет подобрать тебе человека по душе", — сказал Ланг в разговоре с телеканалом "360".
Поиск партнёра с помощью нейросети эксперт назвал попыткой переложить ответственность.
В свою очередь психотерапевт Ирина Бондарева прогнозирует, что такое плотное сотрудничество с ИИ приведёт к "психологическому обездвиживанию", у человека пропадёт "навык взрослого человека".
Ранее Лайф писал, что некоторые пользователи Интернета негативно отреагировали на историю российского разработчика Александра Жадана, который рассказал, что невесту ему нашёл ChatGPT. Они призвали девушку "бежать" из этих отношений. Самого же программиста обвинили в психопатии.