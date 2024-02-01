Психолог усомнился в способности ChatGPT найти партнёра по душе

С развитием технологий и искусственного интеллекта у людей снижаются коммуникативные навыки. Об этом заявил семейный психолог Сергей Ланг, комментируя нашумевшую историю программиста из Москвы, который нашёл невесту с помощью чат-бота ChatGPT.

"Всё-таки такие отношения строятся на чувствах, на эмоциях, на доверии. Программа не сможет этого сделать. Она не сумеет подобрать тебе человека по душе", — сказал Ланг в разговоре с телеканалом "360".

Поиск партнёра с помощью нейросети эксперт назвал попыткой переложить ответственность.

В свою очередь психотерапевт Ирина Бондарева прогнозирует, что такое плотное сотрудничество с ИИ приведёт к "психологическому обездвиживанию", у человека пропадёт "навык взрослого человека".