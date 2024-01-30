Названо пять признаков, которые пророчат паре долгосрочные отношения

О качестве отношений между мужчиной и женщиной могут рассказать всего пять важных признаков, заявила психолог Лия Аванесова. К таким маркерам относятся уважение, любовь, свобода, доверие и личные интересы, поделилась она с RuNews24.

"Если нет уважения, то ни о каких отношениях не может быть речи", — уверена эксперт.

Не менее важную роль играет и любовь. По словам психолога, именно на этом компоненте, под которым подразумевается нежность, забота, страсть, поддержка, и строятся отношения. Третьим важным признаком является свобода. Если в паре существуют запреты или действия назло партнёру — долго союз не проживёт. Такая самостоятельность необходима в том числе для личностного развития каждого из влюблённых. Отказ от хобби будет означать отказ от саморазвития, который рано или поздно приведёт к болезненному расставанию. Завершает список доверие.

"При отсутствии этого компонента сложно говорить о перспективности "здоровых" отношений вообще. Вы либо доверяете человеку, либо нет. Но контроль, навязчивые звонки с вопросом "Где ты?" и подобное губят отношения. Невозможно найти доказательство верности", — заключила Аванесова.