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2 июля, 22:14

Ревнивец из Первоуральска сжёг собственную жену на семейном застолье

Kp.ru: В Первоуральске муж поджёг собственную жену из-за ревности, она скончалась

Женщина скончалась после того, как её поджёг собственный муж. Обложка © Kp.ru

Женщина скончалась после того, как её поджёг собственный муж. Обложка © Kp.ru

В Первоуральске Свердловской области произошла шокирующая трагедия: мужчина облил бензином и поджёг собственную жену, которая спустя несколько дней скончалась в реанимации. По информации kp.ru, мотивом для совершения преступления послужила ревность.

Всё произошло 28 июня в посёлке Кузино. Известно, что в ходе домашнего застолья между мужем и женой произошёл конфликт: мужчина приревновал благоверную. После этого он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, но тщетно: 1 июля её не стало. Сообщается, что она поступила в больницу с ожогами 80% тела. Знакомые охарактеризовали погибшую как добрую и милую женщину. У неё остался сын.

Что касается мужчины, то он находится под следствием. Также выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за покушение на убийство с особой жестокостью, кражу и наркотики.

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Другим путём пошёл ревнивец в Орске, решивший отомстить своей бывшей девушке, которая ушла к другому. Он подговорил приятеля сбить парочку на автомобиле на полной скорости. Пара выжила, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Оксана Попова
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