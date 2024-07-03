Ревнивец из Первоуральска сжёг собственную жену на семейном застолье

В Первоуральске Свердловской области произошла шокирующая трагедия: мужчина облил бензином и поджёг собственную жену, которая спустя несколько дней скончалась в реанимации. По информации kp.ru, мотивом для совершения преступления послужила ревность.

Всё произошло 28 июня в посёлке Кузино. Известно, что в ходе домашнего застолья между мужем и женой произошёл конфликт: мужчина приревновал благоверную. После этого он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, но тщетно: 1 июля её не стало. Сообщается, что она поступила в больницу с ожогами 80% тела. Знакомые охарактеризовали погибшую как добрую и милую женщину. У неё остался сын.

Что касается мужчины, то он находится под следствием. Также выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за покушение на убийство с особой жестокостью, кражу и наркотики.