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1 августа, 15:36

Вдову расчленённого рэпера Картрайта выпустили из-под домашнего ареста

Вдове рэпера Картрайта сменили меру пресечения на запрет определённых действий

Марина Кохал. Обложка © ТАСС / ПС судов Санкт-Петербурга

Марина Кохал. Обложка © ТАСС / ПС судов Санкт-Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий вдове рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении музыканта. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Марина Кохал в суде. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Как рассказала телеграм-каналу адвокат Кохал, её подзащитная первым делом собирается забрать ребёнка. Накануне уголовное дело об убийстве Картрайта вновь вернули в суд для рассмотрения в связи с отставкой судьи.

Напомним, что расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено 29 июля 2020 года в квартире. Вдова музыканта Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию женщины о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, якобы решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Осенью 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.

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Наталья Демьянова
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