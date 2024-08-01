Вдову расчленённого рэпера Картрайта выпустили из-под домашнего ареста

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий вдове рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении музыканта. Об этом сообщает "Mash на Мойке".