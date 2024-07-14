В Петербурге тело задушенной 43-летней женщины нашли на чердаке многоэтажки

Как сообщили в полиции Северной столицы, тело 43-летней петербурженки нашли на чердаке дома на Полтавской улице. В правоохранительные органы о страшной находке сообщил знакомый убитой. Согласно предварительному осмотру, смерть женщины наступила в результате удушения. Её тело направили в морг для установления точной причины.