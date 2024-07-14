В Петербурге тело задушенной 43-летней женщины нашли на чердаке многоэтажки
Жестокое убийство женщины произошло в центре Санкт-Петербурга. Преступника удалось оперативно задержать.
Как сообщили в полиции Северной столицы, тело 43-летней петербурженки нашли на чердаке дома на Полтавской улице. В правоохранительные органы о страшной находке сообщил знакомый убитой. Согласно предварительному осмотру, смерть женщины наступила в результате удушения. Её тело направили в морг для установления точной причины.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого в преступлении — 47-летнего ранее судимого жителя Архангельской области. Поймать его удалось в том же доме, где и произошло убийство.
Ранее в Оренбургской области мужчина расчленил избранницу, а потом неделю "искал" её с волонтёрами. При этом сразу после убийства он зачем-то сфотографировал тело женщины и отправил снимок другой своей знакомой. Через три дня после задержания преступник умер.
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