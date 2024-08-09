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9 августа, 15:30

Без углов и обтекаем: зачем в СССР строили дома в форме бочек и кто в них жил

Во времена Советского Союза архитекторы любили экспериментировать. Тогда на улицах советских городов можно было встретить уникальные постройки в стиле футуризма, ретро и готики. А ещё полюбили в СССР и круглые дома-бочки. Зачем их строили и кто в них жил?

Советские архитекторы получали полную свободу на эксперименты, поэтому в СССР можно было встретить и дома на курьих ножках, панельки с окнами в ванной и даже дома-бочки. И последние вызывают особый интерес. Давайте узнаем, кто, когда и зачем строил такие жилища.

Как появились дома-бочки и где их строили

Фото © ТАСС / В. Кожевников

Фото © ТАСС / В. Кожевников

В 1974 году советское правительство объявило о возобновлении строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На Север отправились тысячи рабочих со всех республик Советского Союза, воодушевлённые возможностью стать частью этой исторической стройки.

Однако строителей ждали суровые условия Крайнего Севера: сильные морозы, ветры и полное отсутствие цивилизации. Рабочим приходилось жить в небольших деревянных домиках, которые плохо защищали от снегопадов: за ночь их могло полностью засыпать снегом, из-за чего утром рабочие с трудом могли выбраться наружу.

Чтобы как-то решить проблему жилья, смекалистые советские трудяги нашли выход: стали обустраиваться в списанных топливных цистернах. Они проделывали в них окна и двери и утепляли внутреннее пространство. Так вот и появились знаменитые на весь СССР дома-бочки.

Как выглядели советские круглые дома

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Гениальная идея рабочих БАМа понравилась советским инженерам. Те смекнули, что вариант дома-бочки, и правда, лучше подходит для условий жизни на Крайнем Севере. Конструкторы и архитекторы быстренько разработали специальный проект нового типа жилья, назвав его "Цельнометаллический унифицированный блок" — сокращённо ЦУБ-2М. В народе эти жилища прозвали просто "цубиками".

Как долго существовали дома-бочки в СССР

Фото © ТАСС / Борис Корзин

Фото © ТАСС / Борис Корзин

Ничто не длится вечно, вот и эпоха "цубиков" была недолгой. Выпускать эти удобные округлые домики для рабочих начали в 70-х, а прекратили уже к началу 90-х. Сегодня, спустя много лет, металлические жилые блоки строителей БАМа всё ещё можно встретить где-то на улицах. Но в большинстве случаев они окажутся заброшенными, забытыми и неиспользуемыми по назначению.

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ТАСС / Владимир Медведев

Елизавета Терешкова
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