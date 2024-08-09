Без углов и обтекаем: зачем в СССР строили дома в форме бочек и кто в них жил

Советские архитекторы получали полную свободу на эксперименты, поэтому в СССР можно было встретить и дома на курьих ножках, панельки с окнами в ванной и даже дома-бочки. И последние вызывают особый интерес. Давайте узнаем, кто, когда и зачем строил такие жилища.

Как появились дома-бочки и где их строили

Фото © ТАСС / В. Кожевников

В 1974 году советское правительство объявило о возобновлении строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На Север отправились тысячи рабочих со всех республик Советского Союза, воодушевлённые возможностью стать частью этой исторической стройки.

Однако строителей ждали суровые условия Крайнего Севера: сильные морозы, ветры и полное отсутствие цивилизации. Рабочим приходилось жить в небольших деревянных домиках, которые плохо защищали от снегопадов: за ночь их могло полностью засыпать снегом, из-за чего утром рабочие с трудом могли выбраться наружу.

Чтобы как-то решить проблему жилья, смекалистые советские трудяги нашли выход: стали обустраиваться в списанных топливных цистернах. Они проделывали в них окна и двери и утепляли внутреннее пространство. Так вот и появились знаменитые на весь СССР дома-бочки.

Как выглядели советские круглые дома

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Гениальная идея рабочих БАМа понравилась советским инженерам. Те смекнули, что вариант дома-бочки, и правда, лучше подходит для условий жизни на Крайнем Севере. Конструкторы и архитекторы быстренько разработали специальный проект нового типа жилья, назвав его "Цельнометаллический унифицированный блок" — сокращённо ЦУБ-2М. В народе эти жилища прозвали просто "цубиками".

Как долго существовали дома-бочки в СССР

Фото © ТАСС / Борис Корзин