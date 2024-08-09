Тест: Кто из этих советских актёров красивей — определите свой типаж в мужчинах

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Не стоит судить книгу по обложке, но иногда просто невозможно не задержать взгляд на привлекательном мужчине, который добился больших успехов. Вы также можете выбрать фаворита среди звёзд Олимпийских игр в Париже: эти 7 горячих спортсменов поражают не только своими достижениями, но и внешним видом. А если не хотите далеко отходить от советского кино, выберите героя, цитату и сцену из фильмов СССР и узнайте себя чуть лучше!