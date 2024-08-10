Нумерология: Стали известны дни, в которые рождаются только неудачники

Кажется, удача — это что-то, что либо сопутствует вам, либо избегает. Одни люди словно существуют под счастливой звездой и легко проходят сквозь любые жизненные ситуации, в то время как другие сталкиваются с трудностями на каждом шагу. Как оказалось, именно дата рождения играет в этом вопросе ключевую роль.

Даты невезения: когда рождаются неудачники

В какие дни месяца рождаются люди, которым постоянно не везёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SpeedKingz

Оказывается, люди, рождённые в определённые даты, могут всю жизнь чувствовать, что удача обходит их стороной. Причём нумерологам эти цифры уже давно известны. Давайте углубимся в тему.

Если вы родились 1-го, 3-го и 21-го числа

Рождённые первого, третьего и двадцать первого числа часто ощущают, что Вселенная буквально настроена против них. Им постоянно кажется, что всё идёт не так, как должно. На самом деле причина неудач людей, рождённых в эти даты, кроется в их восприятии жизни и отношении к ней. Эти личности часто не замечают знаков судьбы и идут против течения, что и создаёт впечатление, будто неудачи преследуют на каждом шагу. Вместо того чтобы довериться судьбе и попытаться увидеть в происходящем положительные стороны, они предпочитают сопротивляться, а это только усугубляет ситуацию.

Рождённые 7-го, 11-го, 15-го, 25-го и 29-го числа

В эти даты рождаются неудачники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski

Люди, рождённые 7-го, 11-го, 15-го, 25-го и 29-го числа, словно притягивают неудачи. Они сами часто создают себе проблемы, мешая успеху. Такие личности склонны усложнять себе жизнь и ставить препятствия на пути к целям. Как говорят нумерологи, им стоит обратить внимание на свои действия и привычки, которые могут быть причиной их затруднений. Иногда, чтобы привлечь удачу, достаточно изменить своё отношение к жизни и перестать вставлять себе палки в колёса.

Рождённые 18-го числа

Отдельно нужно обсудить людей, рождённых 18-го числа. Вот кто точно в своих бедах виноват сам! Мысли, в том числе и негативные, часто материализуются в реальности, создавая вокруг человека атмосферу неудач. Эти люди часто говорят фразы вроде "я так и знал" или "вот, накаркал", что усиливает негативное восприятие мира. Рождённым 18-го числа нужно научиться контролировать собственные мысли и слова, чтобы перестать притягивать неприятности.

Как справиться с невезением?

Даже если вы родились в "дату неудачника", всё можно исправить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы узнали себя в этом списке, не стоит отчаиваться. Важно не игнорировать знаки судьбы и научиться быть более открытыми к позитивным изменениям. Следите за своими мыслями и словами, ведь они могут оказывать сильное влияние на вашу жизнь. Обращение к специалисту, например нумерологу, может помочь скорректировать ваше восприятие и найти корень проблемы.