Топ-10 архитектурных шедевров СССР, которые стоит увидеть: что оставили нам советские строители В День строителя мы решили вспомнить 10 удивительных строений, которые остались нам в наследие от советских архитекторов. Эти здания поражают своей смелостью, уникальностью и амбициозностью. Взгляните на самые крутые сооружения СССР, которые до сих пор удивляют! 11 августа, 10:00 День строителя 2024: в праздник смотрим на гордость СССР и великие здания. Обложка © Wikipedia / Dimant

Во второе воскресенье августа, в 2024 году это 11 августа, Россия отмечает День строителя — праздник тех, кто создавал не только здания, но и целые эпохи в архитектуре. Сегодня мы расскажем о десяти самых впечатляющих зданиях, созданных во времена Советского Союза. В этом списке мы пройдём путь от самых старых сооружений к самым новым, открывая перед вами величие советской архитектуры. Готовы отправиться в путешествие по времени? Поехали!

1. Гостиница "Тарелка" в Домбае: привет из 1969 года

Топ-10 строений СССР, которые поражают воображение. Фото © ТАСС / В. Матыцин

Начнём с 1969 года, когда в Домбае появилась одна из самых необычных гостиниц СССР — "Тарелка". Этот домик в форме летающей тарелки был подарком финского президента Урхо Кекконена, который так впечатлился Кавказскими горами, что решил оставить здесь частичку Финляндии. Гостиница выполнена из 16 пластмассовых панелей и установлена на стальных опорах на высоте 2250 метров. Это уникальное сооружение до сих пор привлекает туристов, предлагая пожить в "НЛО" посреди гор.

2. Екатеринбургский цирк: 50-метровый купол 1980 года

Архитектурные шедевры СССР в России. Фото © Wikipedia / A. Savin.

Следующий пункт — Екатеринбургский цирк, открытый в 1980 году. С этим 50-метровым куполом он сразу стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей города. Этот цирк — не только место для проведения сложнейших постановок, но и архитектурный шедевр, который привлекает внимание своей массивностью и необычными барельефами на фасаде. Даже если вы не поклонник цирковых представлений, само здание заслуживает вашего внимания.

3. Омский музыкальный театр: концертный рояль или трамплин? 1981 год

Самые уникальные здания, построенные в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В 1981 году в Омске открылся музыкальный театр, который омичи прозвали "трамплином". Здание, спроектированное московскими архитекторами, поражает своей формой, напоминающей то ли концертный рояль, то ли корабль с парусом. Несмотря на споры о внешнем виде, этот театр стал важным культурным центром Омска. С его великолепной акустикой и вращающейся сценической площадкой он остаётся одним из самых уникальных зданий страны.

4. Оздоровительный комплекс "Дагомыс" в Сочи: советская роскошь 1982 года

Советская архитектура в России: что стоит увидеть. Фото © ТАСС / Алексей Дитякин

В 1982 году в Сочи появился оздоровительный комплекс "Дагомыс", ставший символом советской роскоши и инженерного мастерства. Главный корпус гостиницы, выполненный в форме трёхлучевой пирамиды, может вместить до 2000 гостей. Этот гигант, построенный с участием международных компаний, до сих пор поражает своими размерами и архитектурной амбициозностью. "Дагомыс" — это место, где отдых становится настоящим искусством.

5. Музей-панорама "Сталинградская битва": память о героизме, 1982 год

Необычные здания СССР, которые сохранились до наших дней. Фото © ТАСС / Николай Галкин

В том же году в Волгограде открылся музей-панорама "Сталинградская битва". Расположенный на месте сражений, он стал важным историческим памятником. Внутри — огромная панорама битвы, созданная на площади 2000 м². Это не просто музей, а место, где каждый может прикоснуться к истории и ощутить всю драму событий. Рядом — руины мельницы имени Грудинина, вместе с которыми это место становится ещё более впечатляющим.

6. Гостиница "Аманауз" в Домбае: заброшенный шедевр 1985 года

Топ-10 самых крутых строений СССР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Перемещаемся в 1985 год, когда в Домбае построили гостиницу "Аманауз". Это здание — пример органической архитектуры, которая идеально вписалась в горный ландшафт Кавказа. Несмотря на то что отель так и не был завершён, его уникальный дизайн, сочетающий дерево и бетон, до сих пор привлекает туристов. Балконы, похожие на пчелиные соты, и вид на горы делают это место настоящей находкой для любителей архитектурных загадок.

7. Санаторий "Курпаты" в Ялте: "летающая тарелка" над морем 1985 года

Архитектура СССР в России: что посмотреть. Фото © ТАСС / Константин Дудченко

Ещё одно здание 1985 года — санаторий "Курпаты" в Ялте. Основной корпус, "Дружба", выполнен в форме "летающей тарелки" и расположен прямо на скале над водой. Этот моноблок на трёх опорах до сих пор удивляет своим футуристическим дизайном и видом на море, горы и лес. "Курпаты" — это не только место для отдыха, но и архитектурный шедевр, который напоминает о советской амбициозности и стремлении к уникальности.

8. Новгородский театр драмы: мраморная монументальность 1987 года

Советские строения, которые до сих пор удивляют. Фото © Wikipedia / lbi643.

В 1987 году в Великом Новгороде появился драматический театр, который сразу привлёк внимание своей монументальностью. Облицованное карельским мрамором, с двумя башнями по бокам, это здание выглядит как космическое сооружение, пришедшее из другой эпохи. Архитектор Владимир Сомов мечтал, чтобы фасады театра светились в темноте, создавая атмосферу загадочности и величия. Даже находясь на реконструкции, эта постройка остаётся важной частью культурного наследия города.

9. Башня института робототехники и кибернетики в Санкт-Петербурге: футуризм 1987 года

Необычные здания Советского Союза. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В том же году в Санкт-Петербурге завершили строительство одной из самых необычных вышек СССР — башни института робототехники и технической кибернетики. Это здание высотой в 105 метров напоминает то ли футуристический маяк, то ли цветок тюльпана. Постройка предназначалась для испытаний космической техники, и её уникальный дизайн до сих пор вызывает восхищение у всех, кто проходит мимо. Сравнения с башней Саурона или архитектурой из игр — не случайны. Советские строители умели опережать время.

10. Здание Президиума Российской академии наук: завершение эпохи 1990 года

Архитектурные чудеса СССР в России. Фото © Wikipedia / Nataliya Sadovskaya

Заканчиваем наш список на рубеже 1990 года, когда в Москве появилось здание Президиума Российской академии наук. Этот комплекс, известный своими "золотыми мозгами", стал символом научного прогресса, заложенного ещё в Советском Союзе. Здание привлекает внимание не только своей высотой и сложной конструкцией на крыше, но и смелостью архитектурного замысла. Эта постройка — завершение великой архитектурной эпохи, которая оставила свой след в истории.

Эти здания — не просто строения, а настоящие символы времени, которые до сих пор восхищают и удивляют. Советские строители оставили нам в наследие архитектурные шедевры, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. В День строителя мы благодарим их за этот вклад и продолжаем восхищаться их достижениями.

Авторы Сергей Трофимов