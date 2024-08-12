7 звёздных красавчиков, выбравших в жёны настоящих кикимор

В мире шоу-бизнеса внешность играет ключевую роль, но когда дело касается личных отношений, любовь порой оказывается куда важнее обложечной красоты. Сегодня мы расскажем о семи знаменитых мужчинах, чьи жёны совсем не соответствуют голливудским стандартам. Тем не менее эти пары доказали, что истинные чувства и верность могут преодолеть любые внешние различия.

1. Киллиан Мёрфи и Ивонн МакГиннесс

Киллиан Мёрфи: жена художница, а не супермодель. Фото © Getty images / Michael Buckner

Звезда "Острых козырьков" Киллиан Мёрфи — объект восхищения миллионов поклонниц по всему миру. Его образ Томаса Шелби стал культовым, а холодная харизма и выразительные глаза актёра покорили сердца не одной женщины. Но в личной жизни Киллиан остаётся верным своей супруге Ивонн МакГиннесс, которая, мягко говоря, не обладает модельной внешностью. Ивонн — успешная художница и кинорежиссёр, но её лицо далёко от стандартов Голливуда. Тем не менее Киллиан всегда говорил, что нашёл в Ивонн нечто гораздо более ценное, чем внешность — ум, доброту и поддержку, которые она оказывает ему уже более 15 лет.

2. Хью Лори и Джо Грин

Хью Лори: доктор Хаус нашёл счастье с простой женщиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hughlaurie

Исполнитель роли доктора Хауса, Хью Лори, — не только талантливый актёр, но и музыкант, писатель и просто человек с невероятной харизмой. Его супруга Джо Грин совсем не вписывается в образ типичной голливудской жены. Низкорослая и сутулая, Джо с первого взгляда не производит впечатления роковой красавицы. Однако Лори признавался, что именно её оптимизм и чувство юмора стали теми качествами, которые покорили его сердце. Вместе они уже больше 30 лет, и, несмотря на все испытания, Хью остаётся верным своей "неидеальной" избраннице.

3. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Арнольд Шварценеггер: любовь за пределами красоты. Фото © ТАСC / Mary Evans / Allstar / Graham Whitby

Легендарный Арнольд Шварценеггер встретил свою избранницу Марию Шрайвер ещё в 70-х, и с тех пор они были вместе до 2011 года. Мария никогда не могла похвастаться привлекательной внешностью: квадратное лицо и массивная челюсть далеки от идеала. Но для Арни это никогда не было преградой. Он всегда подчёркивал, что полюбил её за острый ум и профессиональные качества. Несмотря на разрыв, их союз оставил след в истории Голливуда.

4. Пирс Броснан и Кили Шей Смит

Пирс Броснан: жена набрала вес, но любовь Бонда не исчезла. Фото © ТАСС / Zuma / Photo Image Press

Пирс Броснан, голливудский секс-символ 90-х, встретил свою судьбу в лице журналистки Кили Шей Смит. На момент их встречи Кили была стройной, но после рождения двух сыновей сильно прибавила в весе. Сегодня вес женщины перевалил за 150 килограммов, но Броснан остаётся верным своей жене, утверждая, что она делает его по-настоящему счастливым. В одном из интервью он отметил, что Кили вдохновляет на новые свершения, и её размеры для Пирса — не помеха.

5. Венсан Перес и Карин Силла

Венсан Перес: любовь сильнее модных стандартов. Фото © ТАСС / Abaca Press / Marechal Aurore

Французский актёр Венсан Перес, известный своими ролями в фильмах Люка Бессона, выбрал в жёны фотомодель Карин Силлу, которая далеко не всегда соответствует традиционным представлениям о красоте. Женщина, возможно, подходит для модных подиумов, но в реальной жизни она выглядит слишком худой, а из-за постоянных диет её волосы сильно поредели. Однако для Переса внешность супруги никогда не была на первом месте. Их союз, скреплённый заботой о троих детях, продолжает оставаться крепким, несмотря на любые мнения окружающих.

6. Джесси Уильямс и Эрин Дрейк Ли

Джесси Уильямс: любовь актёра не зависит от внешности. Фото © Getty Images / Stefanie Keenan

Актёр Джесси Уильямс, прославившийся благодаря роли доктора Джексона Эйвери в сериале "Анатомия страсти", был женат на Эрин Дрейк Ли, простой риелторше из Чикаго. Эрин не могла похвастаться модельной внешностью, но для Джесси её внутренние качества всегда были важнее. Впрочем, их союз не выдержал испытания славой, и в 2019 году пара объявила о разводе. Сейчас они пытаются восстановить отношения, ведь, по словам Уильямса, Эрин остаётся для него самым родным человеком.

7. Дэвид Моррисси и Эстер Фрейд

Дэвид Моррисси: семейное счастье важнее гламура. Фото © Getty Images / Dave M. Benett

Звезда "Ходячих мертвецов" Дэвид Моррисси женат на типичной англичанке с фамилией Фрейд. Эстер не обладает модельной внешностью и терпеть не может гламур, предпочитая домашний уют и написание книг. Тем не менее их отношения уже более 13 лет остаются крепкими, и для Моррисси важнее всего любовь и поддержка, которые Эстер дарит ему и их троим детям.